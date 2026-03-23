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▲張柏芝收工後直衝超級市場，忙著採買好回家為兒子們做飯。（圖／摘自小紅書）

▲張柏芝秀出自己做的菜，看得出綠色蔬菜不少，頗注重營養。（圖／摘自 IG@cecilia_pakchi_cheung）

▲張柏芝起床畫面引起網友熱烈討論，驚嘆她的狀態好到不像45歲。（圖／摘自 IG@cecilia_pakchi_cheung）

張柏芝就算已45歲，仍是不少觀眾心目中的女神，美貌不減當年，而她近期在社群網站上發布剛起床、幾近素顏的影片，更被大讚狀態好到驚人，一點都不像有這個歲數。不過她一收工之後就秒變「大媽」，趕快衝超級市場採買，還忙著回家替兩個兒子煎牛排、做飯，連手心都做到長繭，並沒有養尊處優女明星的樣子。近年張柏芝在中國發展，賺錢、養小孩一肩挑起。春節前她親自送大兒子謝振軒 （Lucas） 到澳洲讀書，幫忙安頓好入學等事務後，就又趕回來專心照顧兩個小兒子謝振南（Quintus）和張禮承 （Marcus），收工後還立刻跟一般大媽一樣先衝超級市場採買，就為了回家煮飯給孩子們吃，被形容是「廿四孝媽媽」，她也將自己做的菜圖片放在社群網站上，看得出蔬菜滿豐富，有注重營養。她在社群網站上的短片中問網友知不知道她收工後，還沒回家先去哪裡？然後才揭曉答案就是超級市場。雖然她行為舉止與大媽無異，外表看來仍然大贏，難怪粉絲稱讚她的骨相絕美。而她的亮麗外表，也不僅是天生麗質，原來她長期維持早睡早起，甚至清晨4、5點就起床，給自己3小時的metime，保持心情輕鬆、愉悅，才能夠有完美的好氣色。粉絲們盛讚她在起床影片裡超級亮眼的關鍵，其實不只是膚況，而是整個人的狀態，呈現出放鬆、穩定，並且帶著一些剛醒的慵懶氣息，又自然又好看，才是最難被複製的。她很享受在白天聽見鳥叫，或是見到天色由黑暗到明亮的變化，像是種療癒的過程，讓生活節奏都慢下來，可以使情緒更穩定，都是她常保美麗的祕訣。