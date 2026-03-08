我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝賢（右）與狄波拉（左）離婚後沒有交惡，還維持不錯交情。近來有傳他的前媳婦張柏芝最小的兒子，生父其實是他的生意夥伴，對此他和張柏芝都沒回應。（圖／摘自 IG@hlg.2024）

▲謝霆鋒（如圖）已經否認過張柏芝最小的兒子跟他有血緣關係，表示只跟她生了年紀較大的兩個兒子。（圖／翻攝自謝霆鋒微博）

▲Lucas（左）與Quintus（右）才是謝霆鋒承認的親骨肉。（圖／摘自微博）

張柏芝是觀眾眼中相當關愛兒子的好媽媽，之前春節期間她也親自陪著大兒子Lucas到澳洲，安頓好他在當地求學的事宜。外界至今仍不知道她最小的兒子Marcus生父身分，三不五時就會有可疑對象浮上檯面，而傳是現年7歲的Marcus正面照片在網上流出，因為五官輪廓相當鮮明，像極混血，不少人懷疑爸爸應該是外國人，又有傳其實是張柏芝前夫謝霆鋒的爸爸謝賢早年的生意夥伴，她都沒有回應。在2018年張柏芝生下Marcus，從懷孕到生產的整個過程，她都沒讓生父的身分曝光，也從Marcus出生後就獨自撫養他，外界再怎麼好奇，她都沒有將這個謎底公開。最新的傳聞指這個人並非早先各方所稱的新加坡富商，也不是演藝圈內人士，而是謝賢的生意夥伴，由於謝賢曾經是張柏芝的公公，繞了半天還是與謝霆鋒有點微妙的關聯，可是張柏芝都沒有證實，任憑外界猜測。至於Marcus號稱是「混血臉」，其實張柏芝的媽媽有英國血統，本身就是混血，到了她就是第二代的混血，Marcus不無可能是擁有來自媽媽這邊的混血遺傳，不見得跟生父的身分有關。張柏芝剛生下Marcus時，曾被懷疑生父就是謝霆鋒，還引發兩人復合的揣測，對此謝霆鋒透過經紀公司否認，強調自己和張柏芝只生了Lucas和Quintus這兩個兒子，Marcus和他沒血緣關係。張柏芝一再被問到Marcus的生父究竟是誰，總是低調表示對方並非圈內人，希望外界能給予隱私空間，多年下來，她還是沒有改變態度，依舊不願意揭露Marcus生父的身分。她自稱遺囑已經立好、後事安排也都按照自己想法有了規劃，對於孩子則是盡可能在活著的時候讓他們感受到母愛，因此死後也不會有太多牽掛。