我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安潔莉娜裘莉（如圖）演出《網路駭客》時，也差不多快20歲，和女兒希蘿現在的歲數一樣，母女外貌超級像。（圖／摘自IMDb）

▲安潔莉娜裘莉（左）曾經和布萊德彼特（右）愛得瘋狂，現在卻勢同水火，也被傳怪罪他害自己元氣大傷、健康受影響。（圖／美聯社／達志影像）

好萊塢星二代的表演舞台又有新的領域！布萊德彼特與安潔莉娜裘莉的親生長女希蘿，即將在下個月底滿20歲，竟然出現在韓國女歌手多榮的新歌〈What's a Girl to Do〉MV中，目前該MV僅公布不到半分鐘的預告，已經有她的特寫，觀眾驚呼她的厚唇簡直跟媽媽是一個模子刻出來，像極裘莉的年輕時代。更驚人的是，希蘿藏身K-pop，韓方之前完全不知情，連MV已拍完都不曉得她是兩大巨星的女兒。希蘿是布萊德彼特與安潔莉娜裘莉第一個愛的結晶，還沒出生已經受到全球矚目，誕生後也如預期成為各方關注的焦點。她身材高䠷，一度喜歡做男孩子風格的打扮，爸媽都沒有任何意見，隨著年紀增長，穿著越來越女性，也變得跟媽媽年輕時更神似。她因為喜歡跳舞，在MV裡展露舞技不至於太讓人意外，大家詫異的是，歐美樂手這麼多，她竟悄悄在K-pop的MV軋上一角，而且韓方居然不知道她的爸媽都是好萊塢巨星。根據多榮所屬的Starship娛樂公司發言人表示，希蘿是透過美國公開甄選得到演出機會，並非公司的宣傳策略，他們甚至在拍攝結束後，都不知道她是安潔莉娜裘莉和布萊德彼特的女兒，最近才突然接收到這個訊息，多榮這首歌的完整版MV將於下周二推出，現在網上的預告版本，則可以看到希蘿側臉的特寫，以及她出現在群舞中的畫面。這並非希蘿第一次展露舞蹈方面的才華，她曾經和一群舞蹈教室的同學跳了蜜桃貓朵佳的〈Vegas〉，站在C位很吸睛，布萊德彼特與安潔莉娜裘莉對她喜歡跳舞也給予支持，甚至在訪問的時候還以她的表現為傲。只是後來家庭關係生變，布裘之間打起長達8年多的離婚戰，孩子們全都挺媽、不挺爸，希蘿曾經和爸爸關係不錯，現在也已經放棄父姓，等於公開決裂，彼此不太會在訪問中再提到對方。隨著K-pop紅到歐美、越來越瞄準國際化的目標，MV找來歐美舞者伴舞已經不稀奇，但多榮的〈What's a Girl to Do〉誤打誤撞相中超級星二代希蘿加入，使得完整版MV還沒推出已經引起各方關注，因此受到加持，倒也是意外的收穫。