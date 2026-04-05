今（5）日是清明節，不少人掃完墓要吃潤餅，不過一份潤餅的熱量動輒300到500大卡，兩張潤餅皮的熱量大約是1/4碗白飯、70大卡，但其實只要把握好4招吃法，就能讓潤餅熱量大減！營養師Angela就分享潤餅配料熱量表，其中紅糟肉一個掌心大小就要149大卡，簡直就是熱量炸量，嘉義市衛生局也提供減少負擔的潤餅吃法，讓你清明節也能健康吃潤餅。
潤餅要慢跑2小時才能消耗 4招吃法更健康
嘉義市衛生局指出，一份潤餅的熱量約300到500大卡，以體重60公斤的成人為例，要慢跑2小時才能消耗掉這些熱量！衛生局指出，只要把握好少油、少鹽、少糖和高纖維的飲食原則，多用水煮代替油炸，就能享受潤餅美味，身體也健康無負擔。
衛生局表示，製作潤餅時可把握4招，減少潤餅熱量，也能吃得健康：
第一招、五花肉改雞肉絲
製作潤餅的時候，可以把熱量較高的五花肉、紅糟肉等肉類，改成油脂較低的雞肉絲、蛋絲等優質蛋白質。
第二招、搭配各種水煮蔬菜
在製作潤餅的內餡時，最好多使用水煮，取代油炒，像是韭菜、木耳絲、豆芽菜、芹菜、高麗菜等，可多用水煮方式，在包潤餅的時候，可多多放入蔬菜，補充膳食纖維、維生素、礦物質等。
第三招、花生粉及糖粉減半
潤餅中會加入花生粉、糖粉增加風味，花生粉屬於堅果種子類，熱量較高，再加上糖粉，不僅熱量高，也容易引起血糖快速上升，可以改用黑、白芝麻粉及杏仁粒等，建議每餐一茶匙就好，糖粉適量即可，也可加入起司粉，打造創意吃法。
第四招、油麵減半
嘉義潤餅的特色是會加入油麵，油麵跟潤餅都是碳水化合物，建議一餐最多攝取半碗油麵、約60公克；餐後也可補充當季水果，像是葡萄、芭樂、蘋果、小番茄等，均衡飲食。
潤餅熱量炸彈是它 改用雞肉、不加糖粉拆彈
營養師Angela也提供潤餅的配料熱量，兩張潤餅皮大約等於1/4碗白飯、70大卡，蛋白質的部分，紅糟肉每40克熱量就高達149大卡，可以說是熱量炸彈，五花肉147大卡，香腸142大卡，熱量相當高，可以改成只有40大卡的蝦子、60大卡的蛋絲、65大卡的豆乾及70大卡的雞肉絲。
蔬菜每100公克約25大卡，熱量較低，營養師Angela指出，吃潤餅的時候，新鮮蔬菜可以無限吃；其他配料部分，花生粉一小匙就要45大卡，糖粉一小匙20大卡，叭噗冰一球80到100大卡，油麵30克108大卡。建議吃潤餅的時候，不要加糖粉或是減半，蔬菜可以多吃，瘦肉、海鮮可加倍。
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嘉義市衛生局指出，一份潤餅的熱量約300到500大卡，以體重60公斤的成人為例，要慢跑2小時才能消耗掉這些熱量！衛生局指出，只要把握好少油、少鹽、少糖和高纖維的飲食原則，多用水煮代替油炸，就能享受潤餅美味，身體也健康無負擔。
衛生局表示，製作潤餅時可把握4招，減少潤餅熱量，也能吃得健康：
第一招、五花肉改雞肉絲
製作潤餅的時候，可以把熱量較高的五花肉、紅糟肉等肉類，改成油脂較低的雞肉絲、蛋絲等優質蛋白質。
在製作潤餅的內餡時，最好多使用水煮，取代油炒，像是韭菜、木耳絲、豆芽菜、芹菜、高麗菜等，可多用水煮方式，在包潤餅的時候，可多多放入蔬菜，補充膳食纖維、維生素、礦物質等。
第三招、花生粉及糖粉減半
潤餅中會加入花生粉、糖粉增加風味，花生粉屬於堅果種子類，熱量較高，再加上糖粉，不僅熱量高，也容易引起血糖快速上升，可以改用黑、白芝麻粉及杏仁粒等，建議每餐一茶匙就好，糖粉適量即可，也可加入起司粉，打造創意吃法。
嘉義潤餅的特色是會加入油麵，油麵跟潤餅都是碳水化合物，建議一餐最多攝取半碗油麵、約60公克；餐後也可補充當季水果，像是葡萄、芭樂、蘋果、小番茄等，均衡飲食。
潤餅熱量炸彈是它 改用雞肉、不加糖粉拆彈
營養師Angela也提供潤餅的配料熱量，兩張潤餅皮大約等於1/4碗白飯、70大卡，蛋白質的部分，紅糟肉每40克熱量就高達149大卡，可以說是熱量炸彈，五花肉147大卡，香腸142大卡，熱量相當高，可以改成只有40大卡的蝦子、60大卡的蛋絲、65大卡的豆乾及70大卡的雞肉絲。
蔬菜每100公克約25大卡，熱量較低，營養師Angela指出，吃潤餅的時候，新鮮蔬菜可以無限吃；其他配料部分，花生粉一小匙就要45大卡，糖粉一小匙20大卡，叭噗冰一球80到100大卡，油麵30克108大卡。建議吃潤餅的時候，不要加糖粉或是減半，蔬菜可以多吃，瘦肉、海鮮可加倍。