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收心好難！醫揭6大常見「收假症候群」

▲醫師陳柏臣舉出6個常見收假症候群的症狀，像是壓力、悲傷、疲勞、注意力不集中、睡眠障礙、易怒等。（圖／健康零距離YT）

Monday blue是真的 醫師鬆口：嚴重恐致命

避免熬夜狂歡 專家建議在假期最後2天調整作息

4天清明連假結束，不少人今日開工卻難以收心，甚至出現這裡痛、那裡不舒服的症狀。節目《健康零距離》也曾找來專業醫師探討，究竟是心理還是身體上出了問題。家醫科醫師陳柏臣整理出6個收假症候群的症狀，包括睡眠障礙、注意力不集中等等，另外他也提到根據研究，大多數的心肌梗塞在禮拜一發生，提醒大家別忽視身心健康。不少人覺得收假後身體毛病變多，對此醫師陳柏臣在節目《健康零距離》中，舉出6個常見收假症候群的症狀，像是等，甚至出現悲傷情緒。中醫芳療師李淳廉則表示，當情緒不好時，心氣受阻礙連帶影響肝膽，就會有面色青黃、脹氣等問題，並且覺得氣血不順。醫師陳柏臣指出，光是週末休假兩天，就有可能會有收假症候群出現，表示藝人許志豪過去曾擔任英文老師，分享有位學生放完暑假後，家長就打電話來說要幫孩子請假，肚子痛、全身不舒服無法上課，讓家人十分緊張，檢查後發現身體沒有任何異狀。身心科醫師胡學錦則分析，如果孩子出現無法收心的症狀，應先去了解問題根本，究竟是適應不良，還是人際關係、老師問題，心理抗拒不想去學校，才導致身體出現不適。面對收假，專家建議在假期的最後1、2天提前調整作息，，讓腸胃休息，。另外也可進行瑜珈、伸展等輕度運動，有助於消耗體能、穩定心情。