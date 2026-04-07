「醫師，我現在開始養卵還來得及嗎？」「熬夜、染髮、做光療指甲，真的會影響卵子嗎？」這些問題，幾乎是婦產科與生殖醫學門診裡，備孕女性最常提出的疑問。年齡決定卵子染色體正常的機率，隨著年齡增長，卵子的良率降低，這是不可逆的，但卵子的「品質」，仍可透過生活型態優化，讓譚舜仁醫師用最常被問到的10個問題教妳如何正確養卵！
1. 養卵要提前多久開始？卵子是形成好胚胎的關鍵，從原始濾泡開始發育到卵子成熟約90天，所以養卵大約需要3個月，這段期間的營養狀態會直接影響卵子品質。
2. 養卵該怎麼吃？對卵子品質有幫助的飲食模式為「地中海飲食」，目的是抗發炎，強調大量攝取蔬菜、水果、全穀物、豆類、堅果，並以「橄欖油」為主要油脂來源，適度攝取魚類、海鮮與家禽，限制紅肉、加工肉品與甜食，允許適量飲用紅酒，乳製品則建議少量至中度攝取，偏好低脂乳製品與發酵乳製品。以地中海飲食為主的女性在接受人工生殖療程時，獲得高品質胚胎的機率、臨床懷孕率及活產率均顯著較高。
3. 養卵要避免吃什麼？紅肉、加工肉品（如香腸、培根）、速食、飽和脂肪、反式脂肪、精製澱粉、高糖甜點及含糖飲料等都是要少吃的，因為熱量過高，容易肥胖，增加胰島素阻抗，因為蔬菜水果攝取量不足，不容易營養均衡，缺乏重要營養素和纖維。另外，現代人多外食，還要注意食物的塑膠包裝和免洗餐具，會接觸到具有生殖毒性的內分泌干擾物和塑化劑。
4. 養卵建議吃什麼保健食品？一般備孕女性最重要也最基本的營養素是葉酸，不同於懷孕前三個月要吃400微克，養卵要吃到800微克，維生素D3因為普遍不足，每天1000國際單位即可；高齡、卵少（AMH小於1 ng/mL）女性要加上抗氧化營養素，例如維生素C、維生素E、輔酶Q10，DHEA、魚油也是建議補充的保健食品；多囊性卵巢症候群女性可考慮補充肌醇。
5. 養卵可以喝咖啡嗎？多數研究並未顯示咖啡因會影響卵子品質，少量咖啡並不會降低試管嬰兒取到的卵子數量、受精率、胚胎品質、著床率和活產率，臨床上建議每天攝取咖啡因不應超過200毫克，差不多是一杯中杯美式咖啡，要注意的是別額外加糖。
6. 養卵可以喝酒嗎？酒精會干擾內分泌系統，影響卵子成熟、排卵和胚胎發育，自然受孕的時間會延長、成功率會降低，每天喝一罐啤酒或一杯紅酒，不僅取卵數減少、受精率降低、胚胎品質下降，流產率也會升高，導致活產率降低，建議做試管嬰兒療程前三個月最好就別喝酒了。
7. 養卵需要多運動嗎？運動有益健康，但運動不是「越多越好」，運動時身體的資源分配優先將能量供給必需的生理功能，相對不重要的生殖功能的能量就會不夠，長期缺乏就會干擾下視丘分泌促性腺激素釋放激素的分泌，導致女性性荷爾蒙減少、月經失調，建議以中等強度的有氧運動為主，例如快走、慢跑、游泳、騎腳踏車等，避免高強度、高訓練量的「高負荷」運動，以確保能量平衡和生殖系統的正常運作，另外，運動後必須補充足夠的水分與蛋白質，可以考慮吃抗氧化保健食品以對抗運動可能引起的氧化壓力。
8. 養卵可以熬夜嗎？睡眠品質會影響卵巢卵子庫存量，研究顯示睡眠品質不良的女性濾泡刺激素濃度會顯著升高，AMH與基礎濾泡數會顯著較低，代表卵巢功能衰退與卵子數量減少，特別是未滿35歲偏瘦的女性，此外，睡眠品質不良的女性做試管嬰兒的受精率會下降，懷孕率和活產率也較低。建議規律作息，睡眠長度7到8小時，避免平日和假日的上床時間落差太大，不好入睡可以試試褪黑激素。
9. 養卵可以染頭髮、做光療指甲嗎？染髮、燙髮、擦指甲油、做光療指甲會用到的都是化學物品，多數含有具有生殖毒性的內分泌干擾物，有些會產生揮發性有機物，會經由皮膚和呼吸道進入身體，影響雌激素作用或產生氧化壓力而造成卵子或胚胎損傷，降低試管嬰兒懷孕率，所以備孕時建議別碰，但如果因為工作原因無法避免，除了避免直接接觸外，可以吃抗氧化保健食品以對抗氧化壓力。
10. 養卵可以抽電子煙嗎？抽菸會損傷卵子DNA、加速濾泡凋亡和卵巢老化，所以抽菸的女性AMH顯著較低，停經年齡也提早，電子煙也會造成卵子減少，影響胚胎著床。戒菸加補充抗氧化保健食品以降低體內氧化壓力，3到6個月卵子品質和著床環境都會改善。
卵子品質不是一朝一夕形成，有好的卵子才有好的胚胎，養卵是備孕的基本功，正確調整生活型態，包括優化飲食模式、紓解壓力、充足睡眠、適當運動、戒菸、戒酒、減重等，才能進一步提升胚胎品質，擁有好孕氣喔！
●作者：譚舜仁／TFC臺北婦產科診所生殖中心副院長
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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1. 養卵要提前多久開始？卵子是形成好胚胎的關鍵，從原始濾泡開始發育到卵子成熟約90天，所以養卵大約需要3個月，這段期間的營養狀態會直接影響卵子品質。
2. 養卵該怎麼吃？對卵子品質有幫助的飲食模式為「地中海飲食」，目的是抗發炎，強調大量攝取蔬菜、水果、全穀物、豆類、堅果，並以「橄欖油」為主要油脂來源，適度攝取魚類、海鮮與家禽，限制紅肉、加工肉品與甜食，允許適量飲用紅酒，乳製品則建議少量至中度攝取，偏好低脂乳製品與發酵乳製品。以地中海飲食為主的女性在接受人工生殖療程時，獲得高品質胚胎的機率、臨床懷孕率及活產率均顯著較高。
3. 養卵要避免吃什麼？紅肉、加工肉品（如香腸、培根）、速食、飽和脂肪、反式脂肪、精製澱粉、高糖甜點及含糖飲料等都是要少吃的，因為熱量過高，容易肥胖，增加胰島素阻抗，因為蔬菜水果攝取量不足，不容易營養均衡，缺乏重要營養素和纖維。另外，現代人多外食，還要注意食物的塑膠包裝和免洗餐具，會接觸到具有生殖毒性的內分泌干擾物和塑化劑。
4. 養卵建議吃什麼保健食品？一般備孕女性最重要也最基本的營養素是葉酸，不同於懷孕前三個月要吃400微克，養卵要吃到800微克，維生素D3因為普遍不足，每天1000國際單位即可；高齡、卵少（AMH小於1 ng/mL）女性要加上抗氧化營養素，例如維生素C、維生素E、輔酶Q10，DHEA、魚油也是建議補充的保健食品；多囊性卵巢症候群女性可考慮補充肌醇。
5. 養卵可以喝咖啡嗎？多數研究並未顯示咖啡因會影響卵子品質，少量咖啡並不會降低試管嬰兒取到的卵子數量、受精率、胚胎品質、著床率和活產率，臨床上建議每天攝取咖啡因不應超過200毫克，差不多是一杯中杯美式咖啡，要注意的是別額外加糖。
6. 養卵可以喝酒嗎？酒精會干擾內分泌系統，影響卵子成熟、排卵和胚胎發育，自然受孕的時間會延長、成功率會降低，每天喝一罐啤酒或一杯紅酒，不僅取卵數減少、受精率降低、胚胎品質下降，流產率也會升高，導致活產率降低，建議做試管嬰兒療程前三個月最好就別喝酒了。
7. 養卵需要多運動嗎？運動有益健康，但運動不是「越多越好」，運動時身體的資源分配優先將能量供給必需的生理功能，相對不重要的生殖功能的能量就會不夠，長期缺乏就會干擾下視丘分泌促性腺激素釋放激素的分泌，導致女性性荷爾蒙減少、月經失調，建議以中等強度的有氧運動為主，例如快走、慢跑、游泳、騎腳踏車等，避免高強度、高訓練量的「高負荷」運動，以確保能量平衡和生殖系統的正常運作，另外，運動後必須補充足夠的水分與蛋白質，可以考慮吃抗氧化保健食品以對抗運動可能引起的氧化壓力。
8. 養卵可以熬夜嗎？睡眠品質會影響卵巢卵子庫存量，研究顯示睡眠品質不良的女性濾泡刺激素濃度會顯著升高，AMH與基礎濾泡數會顯著較低，代表卵巢功能衰退與卵子數量減少，特別是未滿35歲偏瘦的女性，此外，睡眠品質不良的女性做試管嬰兒的受精率會下降，懷孕率和活產率也較低。建議規律作息，睡眠長度7到8小時，避免平日和假日的上床時間落差太大，不好入睡可以試試褪黑激素。
9. 養卵可以染頭髮、做光療指甲嗎？染髮、燙髮、擦指甲油、做光療指甲會用到的都是化學物品，多數含有具有生殖毒性的內分泌干擾物，有些會產生揮發性有機物，會經由皮膚和呼吸道進入身體，影響雌激素作用或產生氧化壓力而造成卵子或胚胎損傷，降低試管嬰兒懷孕率，所以備孕時建議別碰，但如果因為工作原因無法避免，除了避免直接接觸外，可以吃抗氧化保健食品以對抗氧化壓力。
10. 養卵可以抽電子煙嗎？抽菸會損傷卵子DNA、加速濾泡凋亡和卵巢老化，所以抽菸的女性AMH顯著較低，停經年齡也提早，電子煙也會造成卵子減少，影響胚胎著床。戒菸加補充抗氧化保健食品以降低體內氧化壓力，3到6個月卵子品質和著床環境都會改善。
卵子品質不是一朝一夕形成，有好的卵子才有好的胚胎，養卵是備孕的基本功，正確調整生活型態，包括優化飲食模式、紓解壓力、充足睡眠、適當運動、戒菸、戒酒、減重等，才能進一步提升胚胎品質，擁有好孕氣喔！
●作者：譚舜仁／TFC臺北婦產科診所生殖中心副院長
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