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清六食堂爆出食物中毒案件，對此新北市衛生局今（7）日說明表示，截至目前為止共通報44人身體不適，目前共有5人住院、7人留院觀察，其餘就診後已返家休養。為釐清本次事件發生原因及避免事件擴大，目前清六食堂3家分店，包含公所店、中興店及民權店均已暫停營運。衛生局截至今(7)日14時清六食堂案累計通報共44人，其中37人食用公所店便當及7人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有5人住院、7人留院觀察，其餘就診後已返家休養。為釐清本次事件發生原因及避免事件擴大，目前清六食堂3家分店，包含公所店、中興店及民權店均已暫停營運。衛生局說明，經初步調查，民眾於本月5日至公所店及4日至中興店購買各式便當，共同菜色包含白飯、高麗菜、煎蛋或滷蛋等，本局已抽驗相關檢體，後續將依食品及人體檢驗結果綜整研判，若確認為食品中毒事件，可依《食品安全衛生管理法》第49條規定移送檢調偵辦。衛生局指出，今日依據食品良好衛生規範準則查核中興店，針對現場見有刀具未妥適存放、作業人員蓄留指甲及冷凍設備溫度不足等缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反《食安法》第8條第1項規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。最後衛生局表示，為釐清本次事件發生原因及避免事件擴大，目前清六食堂3家分店，包含公所店、中興店及民權店均已暫停營運。