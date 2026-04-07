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▲《狸想世界》一洗皮克斯動畫近期好幾部片反應不如預期的頹勢，在台灣叫好又叫座，目前全台已賣破2億元。（圖／摘自IMDb）

▲《超級瑪利歐銀河電影版》全球各地狂賣，在台灣也是清明節連假最賣座的新片。（圖／摘自IMDb）

▲羅伯派汀森（左）與千黛亞（右）主演的《抓馬戀人》，在台灣的首映票房表現不錯，網路上也頗有討論。（圖／采昌國際提供）

全球狂賣的《超級瑪利歐銀河電影版》在清明連假期間締造全台1.6億的票房佳績，不僅是2026開年至今新片首映票房最高紀錄，也令同檔另一部動畫大片《狸想世界》俯首稱臣、讓出全台冠軍寶座。兩部大片鎖定的觀眾群重疊度高，網友也常發問，到底兩部該選看哪一部？成為近期電影討論區的熱門話題。《超級瑪利歐銀河電影版》是任天堂繼3年前的《超級瑪利歐兄弟電影版》後，再一次跟照明娛樂聯手合作，因為上一集全球票房賣破13億美元，續集賣座備受看好。《狸想世界》則是皮克斯最新動畫大片，以腦洞大開的情節，讓觀眾拍手叫絕，一洗新冠肺炎疫情期間皮克斯動畫賣座不如以往的頹勢，重新贏回影迷的喜愛。兩部片雖然都是影迷討論焦點，台灣的賣座來看，《超級瑪利歐兄弟電影版》上映不滿一週就有1.6億，《狸想世界》推出近兩週才達成，衝刺速度明顯略遜一籌。目前全台累積票房，先上映的《狸想世界》依舊領先，可是《超級瑪利歐銀河電影版》加速衝上來，賣座總數字可能很快就會「黃金交叉」。影評人也很明顯更欣賞《狸想世界》，該片異想天開讓人類腦中的意念可以置入到河狸的身上，藉此了解這種動物的生活環境與方式，更增進人類對他們的認識，卻沒有如願能建立一個兩邊都安居的環境，反倒引起大騷亂，幽默又給人省思，保有皮克斯動畫的招牌特色。《超級瑪利歐銀河電影版》則是電玩粉絲和電影觀眾大讚娛樂性豐富，影評人嫌棄有如電玩的廣告集錦，還被英國泰晤士報打了零分，可是全球觀眾一起用票房打臉，證明這部片的商業價值無庸置疑，強調「能讓觀眾進場花錢看得開心的就是好電影」，影評人也無話可說。《超級瑪利歐銀河電影版》還揭露了電玩版至今未鬆口的碧姬公主與羅潔塔公主的關係，讓粉絲感到驚喜，能夠在世界各地都熱賣，絕對不是僥倖。而由《蜘蛛人》、《沙丘》系列當紅女星千黛亞，和《蝙蝠俠》英國帥哥羅伯派汀森主演的《抓馬戀人》，在清明節連假以全台累積票房1250萬，成為美國A24公司繼《宿怨》、《媽的多重宇宙》之後，台灣最佳的新片首映票房成績，證明兩位主角的號召力確實強大，台灣觀眾也對愛情片的包裝比較有感覺。