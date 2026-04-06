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▲《超級瑪利歐銀河電影版》出現電玩中的羅潔塔公主等角色，電玩粉絲很感動。（圖／UIP提供）

▲《超級瑪利歐銀河電影版》成為動畫電影史上最高首映票房第5名。（圖／UIP提供）

▲《超級瑪利歐銀河電影版》全球各地狂賣，台灣觀眾除了欣賞片子之外，也很在意海報的兌換。（圖／UIP提供）

春假期間最強大片《超級瑪利歐銀河電影版》，全球各地首週末總票房成績出爐！目前已賣破3億7250萬美元（約合台幣119億），穩坐2026開年至今電影首映賣座數字冠軍，但略遜首集《超級瑪利歐兄弟電影版》首週末的3億8780萬（約合台幣124億），不過在台灣、美國、中國等絕大多數地區都登上冠軍，全台各地影城也湧現看片人潮，熱門時段戲院被擠爆。在紐約的觀眾，更是聽到著名的主題曲就集體歡呼，氣氛超歡樂。由任天堂電玩改編的《超級瑪利歐銀河電影版》，上片前受到影評人抨擊，英國泰晤士報更打出零分的驚人成績，也有評論諷刺該片劇本像是AI生成，但這些都沒有影響觀眾對片子的熱烈支持，照樣全世界大賣。以動畫片首映成績來看，《超級瑪利歐銀河電影版》排在史上第5，不及《動物方城市2》、《哪吒之魔童鬧海》、《海洋奇緣2》與《超級瑪利歐兄弟電影版》，美國首週末也略遜首集，卻仍稱得上是廣受觀眾歡迎的賣座大片。對於影評人的冷嘲熱諷，任天堂玩家反嗆他們根本搞錯重點，看到瑪利歐、路易吉、耀西等角色和破關畫面在大銀幕呈現，感動到都快掉眼淚，這才是他們想要的，並不會特別在乎劇情有沒有深度、角色有沒有厚度。也有人較認同影評人的看法，覺得《超級瑪利歐銀河電影版》情節確實偏平淡，可是繽紛的畫面、熱鬧的氣氛讓片子還是具備一定的娛樂性，不至於看得太無聊，滿場觀眾則證明了這部片的強大吸引力，各方看好第3集籌拍不成問題。有不少爸媽是被家裡的小孩要求帶他們去戲院看《超級瑪利歐銀河電影版》，沒有孩子的成人觀眾則如臨大敵，很怕被小孩的吵鬧干擾看片，有觀眾就強調自己看片時，小朋友都很乖、沒怎麼吵鬧，也有網友建議不想被小孩打擾的人，不妨去看午夜場，那時觀眾銳減，既不用擔心碰到小朋友，又不會因為人太多買不到票。而各地觀眾對於片子的反應也不盡然相同，紐約觀眾在主題曲出現時會集體歡呼，現場氣氛相當嗨；台灣近年來「買票索取海報」的風氣大盛，因此不少人的重點未必擺在看片上，而是「哪家影城最容易換到海報」，有的據點配貨數量少，就算早早去也很快就換完，對於《超級瑪利歐銀河電影版》這樣的知名大IP又有不少造型可愛角色的影片，很有印製不同款海報的本錢，死忠粉絲當然希望都能收集到，所以海報的兌換也成了關於這部片的討論焦點之一。