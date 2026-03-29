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📌以下為本文重點：

《超級瑪利歐銀河電影版》亮點1：超人氣角色「耀西」初登場！

《超級瑪利歐銀河電影版》亮點2：奧斯卡影后布麗拉森獻聲

《超級瑪利歐銀河電影版》亮點3：庫巴Jr. 要營救老爸撂狠話

《超級瑪利歐銀河電影版》亮點4：克里斯普瑞特等原班人馬回歸

《超級瑪利歐銀河電影版》亮點5：穿梭銀河冒險視效更刺激



▲耀西（左）是 《超級瑪利歐銀河電影版》登場的超人氣新角色。（圖／UIP提供）

▲羅潔塔公主（中）奧斯卡影后布麗拉森獻聲。（圖／UIP提供）

▲庫巴父子將是《超級瑪利歐銀河電影版》的重要反派。（圖／UIP提供）

上集在全球各地賣破13億美元、光北美票房即破5.7億美元的《超級瑪利歐兄弟電影版》，各方期待的續集《超級瑪利歐銀河電影版》即將在4月1日正式在台上映，除了原班人馬回歸，本集一大亮點即是超人氣角色「耀西」終於在電影版登場，粉絲都期待不已。而本集中另一位新角色羅潔塔公主則找到奧斯卡影后與漫威《驚奇隊長》布麗拉森聲音演出，同樣深受矚目。《重擊人生》導演班尼莎夫戴也獻聲扮演大反派庫巴Jr.，《NOWNEWS今日新聞》為讀者們先歸納出5大精彩亮點、製作成懶人包，看片時千萬別忽略這些內容！在超級瑪利歐兄弟這麼多代、不同形式的電玩遊戲中，一身綠色皮膚、造型頗為可愛的耀西，堪稱最受全球玩家喜愛的角色之一。很多人平常打電玩都會使用耀西，常有人好奇大家為什麼這麼喜歡他？其實也沒有標準答案，他能夠讓瑪利歐騎在身上、又能噴火，就是得人疼，這次在《超級瑪利歐銀河電影版》將由《亞特蘭大》艾美獎喜劇類視帝以及影集版《史密斯任務》男主角唐納格洛佛聲音演出。其實耀西可以指同物種的所有成員，大多數玩家喜愛的是和瑪利歐互動比較多的綠色皮膚那一隻，偏偏物種引起爭議，很多人認為他是恐龍，似乎也成了各方公認的答案，哪知道把他設計出來的手塚卓志卻稱耀西是烏龜族，引起一片爭議，儘管官方這麼表示，《超級瑪利歐銀河電影版》預告出現他躲暴龍的場面，烏龜應該不太容易和暴龍產生連結？耀西的真正身分呼之欲出。在上一集中女主角碧姬公主經歷過一連串的冒險，才在瑪利歐等人的幫助下，打敗庫巴這個惡棍。這一次大家要穿梭在浩瀚銀河，展開更不一樣的刺激過程，裡面的關鍵人物之一，就是美麗卻神祕的羅潔塔公主，幕後聲優來頭可不小，正是以《不存在的房間》榮登奧斯卡影后寶座、又主演漫威《驚奇隊長》的布麗拉森。翻開布麗拉森的從影作品表，大都以小品獨立製片為主，這是她難得參與動畫片的聲音演出，到底製作單位出什麼奇招請到她來助陣？答案出人意表，因為布麗本身就是任天堂電玩的超級粉絲，還曾經赴任天堂的活動現場參觀，有機會化身任天堂電玩的角色，布麗絕不會拱手讓人，也成為令觀眾最期待的部分。冒險電影中總少不了為難主角、造成危機的大反派，《超級瑪利歐銀河電影版》將由上集的boss庫巴之子—庫巴Jr. 接棒使壞，他誓言要救出父親，並對碧姬公主等人放話：「庫巴的名號，將再次讓你們聞風喪膽！」瑪利歐則為蘑菇王國挺身迎戰，喊道：「先過我這一關！」頗有山雨欲來的緊張氣氛。庫巴Jr.的配音演員同樣是重量級的班尼沙夫戴，曾經和哥哥賈許聯手執導亞當山德勒的演技突破之作《原鑽》，就像瑪利歐和路易吉一樣合作無間，卻在2024年底宣告拆夥。今年奧斯卡金像獎賈許執導的《橫衝直闖》獲9項提名、男主角「甜茶」提摩西夏勒梅一度得獎呼聲極高；班尼執導的《重擊人生》卻沒讓演技難得受好評的巨石強森得到提名，但在《超級瑪利歐銀河電影版》為大反派配音，應可讓班尼氣勢扳回一城。上一集分別替瑪利歐、路易吉、碧姬公主、庫巴獻聲的克里斯普瑞特、查理戴、安雅泰勒喬伊、傑克布萊克全數回歸，經過之前的票房成功，大家更有自信發揮，導演麥可傑勒尼克就透露：「克里斯配音的時候真的超好玩，你請他念一句台詞，他會給你50個版本，然後還會開始即興發揮，你以為他已經把所有點子都用光了，他又會再想出20個全新的版本。」對克里斯普瑞特來說，這部電影有更特別的意義，他回憶道：「我和我哥哥從小就是一起玩『超級瑪利歐兄弟』電玩遊戲長大。這部電影捕捉到關於手足關係的真實感，你們一輩子都認識彼此，一起經歷所有事情，關係是一輩子的，把這樣的情感呈現在大銀幕，對我意義重大。小時候我哥哥總是會扮演瑪利歐，現在終於輪到我了。」有別於上集瑪利歐從紐約到了蘑菇王國，這一集更要展開穿梭銀河的星際冒險，畫面更豐富、視效更刺激，而且電玩原版中的「重力翻轉」、「