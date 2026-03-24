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▲《超級瑪利歐銀河電影版》維持畫面繽紛、情節逗趣的特色，將是今年春天全家大小一同看片的好選擇。（圖／UIP提供）

▲《麥可傑克森》，由麥可的親姪子賈法傑克森（中）主演，獲讚神似叔叔本尊，重現巨星丰采。（圖／UIP提供）

▲《穿著PRADA的惡魔2》米蘭達（如圖）再次回歸，毒舌的特徵仍未改變。（圖／二十世紀影業YouTube）

▲可愛的古古將是《曼達洛人與古古》的最大看點之一。（圖／盧卡斯影業提供）

▲《太空超人》是著名的玩具＆卡通再次被拍成真人版電影，尼可拉斯葛拉辛（中）主演。（圖／索尼提供）

▲艾蜜莉布朗是史蒂芬史匹柏最新執導大片《揭密日》主角之一，該片將要揭開外星人是否存在的祕密。（圖／UIP提供）

▲《玩具總動員5》中的高科技3C玩具「莉莉板」，是全新的搶眼角色。（圖／摘自迪士尼影業 YT）

▲DC最新超級英雄大片《超少女》，將於6月在全球戲院上映。（圖／華納兄弟提供）

▲《小小兵＆大怪獸》將帶給觀眾許多意想不到的瘋狂笑料。（圖／UIP提供）

▲迪士尼《海洋奇緣》真人版將是今年暑假的矚目大片之一。（圖／摘自IMDb）

▲麥特戴蒙（左）與千黛亞（右）都是《奧德賽》的主打大牌。（圖／摘自IMDb）

▲《蜘蛛人：重生日》是今年暑假的超級英雄大片代表，預告片才推出已經創下新的點閱紀錄。（圖／摘自IMDb）

好萊塢即將邁向每年最熱門的暑期黃金檔，先在4月推出兩部備受期待的大片：《超級瑪利歐銀河電影版》與《麥可傑克森》，前者是3年前全球賣破13億的《超級瑪利歐兄弟電影版》的續篇；後者是萬千粉絲期待的「流行樂之王」生平傳奇影片，話題都豐富。月底則會由影迷期待20年的《穿著PRADA的惡魔2》揭開暑期票房站的序幕，梅莉史翠普毒舌依舊，安海瑟薇與艾蜜莉布朗也都回歸。男性觀眾最愛的英雄片也沒缺席，《太空超人》、《超少女》分別是6月頭、尾的強檔大戲，7月底則由《蜘蛛人：重生日》壓軸。還有兩大巨導史蒂芬史匹柏與克里斯多夫諾蘭的新片《揭密日》、《奧德賽》要上映，《玩具總動員5》與真人版《海洋奇緣》也要登場，《NOWNEWS今日新聞》為觀眾整理懶人包，所有強片上映時間、題材風格、賣點為何？一次幫讀者歸納出來。大反派庫巴雖然暫時被制服，變成縮小的版本，看似沒辦法再繼續作亂，但他的孩子庫巴Jr.誓言要把爸爸救出來，讓大家再次聞風喪膽，使地表最強水管工瑪利歐與路易吉兄弟迎來全新任務，穿梭於更浩瀚的銀河世界，除了上級原班人馬再度回來聲音演出，電玩超人氣角色「耀西」也將在續集驚喜初登場，羅潔塔公主更是找來奧斯卡影后不麗拉森聲音演出，直得細細品味。類 型：動畫喜劇導 演：亞倫霍爾維斯、麥可傑勒尼克配 音：克里斯普瑞特、安雅泰勒喬伊、傑克布萊克、查理戴、布麗拉森上映日：2026年4月1日「流行樂之王」麥可傑克森曾在全球各地締造驚人的輝煌紀錄，耀眼的事業和傳奇的人生都讓粉絲至今還懷念不已，這部由他家人大力支持的傳記影片，將在世人面前回溯他從崛起到大紅後的心路歷程，傑克森家族成員間的深厚感情亦有描述。扮演麥可的正是他的親姪子賈法，外表看來與本尊極為神似，演技表現將是觀眾注意的重點。類 型：音樂傳記導 演：安東富夸主 演：賈法傑克森、柯爾曼多明戈、麥爾斯泰勒上映日：2026年4月22日全球女性期待20年，時尚女魔頭米蘭達終於回來了！雖然她毒舌依舊，媒體生態卻已大為改變，她還能繼續叱吒風雲，或是必須被迫改變？但她的記憶是否有問題，面對昔日的小助理安迪都認不太出來，中間發生了什麼事？梅莉史翠普、安海瑟薇與艾蜜莉布朗再度演技競賽，暖心的史丹利圖奇也回歸，此外女主角們也都有各自新的感情線，更少不了華服靚衫，票房備受矚目。類 型：文藝喜劇導 演：大衛法蘭科主 演：梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗上映日：2026年4月29日《星際大戰》系列闊別7年再度有電影版登場，雖然和正傳較無關聯，卻是衍生自備受歡迎的影集，仍然是萬千星戰迷期待的年度巨作。因身為與尤達大師同種族而獲得「尤達寶寶」外號的古古，雖僅為嬰兒卻已身懷超能力，但仍也像個嬰兒般牙牙學語，又萌又殺的獨特魅力早在影集中即迷倒全球觀眾，首度現身大銀幕應更具威力。近年來當紅的佩德羅帕斯卡與昔日科幻片女王雪歌妮薇佛同片，也受到不少粉絲的矚目。類 型：科幻冒險導 演：強法夫洛主 演：佩德羅帕斯卡、雪歌妮薇佛上映日：2026年5月20日從玩具衍生出卡通影集，在發展出跨媒體系列故事的《太空超人》，曾是不少人童年的回憶，真人電影版過去曾出過杜夫朗格主演的《決勝時空戰區》，片子卻因為製作粗糙、變成邪典影片。這部全新電影版看似暑期大片的規格，希望能扭轉觀眾過去的印象，也找來和肌肉男杜夫形象完全不同的英俊小生尼可拉斯葛拉辛扮演男主角亞當王子，在地球與外星球展開一連串的冒險，娛樂性值得期待。類 型：科幻動作導 演：崔維斯奈特主 演：尼可拉斯葛拉辛、卡蜜拉曼德絲、傑瑞德雷托上映日：2026年6月3日影壇巨導史蒂芬史匹柏最新貢獻，他和《侏羅紀公園》編劇大衛柯普再度合作，情節來自他本人的概念。過往執導過《第三類接觸》與《外星人》的他，將正式揭開地球上是否有外星人的祕密，如果地球人從來都不是宇宙中唯一的生命，如果有人拿出證明，大家是否會感到恐懼？又能否接受？史匹柏對詳細情節大綱保密，但眾家演技派明星攜手，絕對是今夏最讓電影愛好者期待的大片之一。類 型：科幻懸疑導 演：史蒂芬史匹柏主 演：艾蜜莉布朗、喬許歐康納、柯林佛斯上映日：2026年6月12日已經有超過30年歷史的《玩具總動員》系列又再度回歸、推出全新第5集，這一回眾玩具們碰到平板電腦的挑戰，在胡迪離開後，女牛仔翠絲成為新的領袖，巴斯光年變成她的助手，但他們卻發現小主人邦妮迷上一台青蛙造型的平板電腦「莉莉板」，有了它邦妮根本不需要、也不會想碰玩具，因而胡迪又要回來幫忙老夥伴們解決這次的失寵危機。以《之前的我們》崛起的韓裔女星葛莉塔李，為莉莉板獻聲，是本集中最重要的新角色。類 型：動畫喜劇導 演：安德魯史坦頓配 音：湯姆漢克斯、提姆艾倫、瓊安庫薩克上映日：2026年6月17日去年的《超人》開始為新階段的DC英雄片打下基礎，並且介紹出超人相關的其他角色，包括他看起來宛如少女般卻脾氣暴躁、酗酒的堂姊，這位堂姊因為在毀滅的氪星成長、目睹親友慘死，造成性格比在地球上的養父母呵護長大的堂弟更冷漠，但她打擊罪惡的意志力卻也不減。非常搶戲卻不受控的超狗真正的主人，也就是超人的這位堂姊—超少女，這部片會有更多她們的冒險歷程。類 型：科幻動作導 演：克雷格格里斯佩主 演：米莉愛考克、馬提亞斯修奈爾、傑森摩莫亞上映日：2026年6月24日從《神偷奶爸》系列脫穎而出的小小兵，又再推出最新影片，這一回描述1920年代，3個小小兵闖進好萊塢打算拍攝怪獸電影。但他們決定不使用特效，而是利用魔法書召喚真正的怪獸當演員，過程中意外將怪獸釋放到世界各地，造成一場大風波。連話都講不清楚的小小兵，卻讓全球各地觀眾都覺得超萌、超可愛，這一次他們將如何收拾這場麻煩，需要進戲院找答案，但可以確定過程中一定又會有許多爆笑、讓人絕倒的情境，也正是這個系列的吸引力所在。類 型：動畫喜劇導 演：皮爾柯芬配 音：皮爾柯芬、特雷帕克、傑西艾森柏格上映日：2026年6月30日堪稱迪士尼最快拍成將動畫片改拍為真人版的代表之一，也找回原先在動畫版裡為半人半神「毛伊」配音的巨石強森，親自扮演這個角色，絕對是迪士尼動畫片真人版中還原度數一數二。故事描述太平洋島嶼的酋長之女莫娜，因島嶼的枯萎病而踏上尋找半人半神「毛伊」的冒險旅程，希望能歸還被他偷走的自然女神之心，以恢復生態平衡，展開了一連串的冒險。類 型：動畫真人版導 演：托瑪斯凱爾主 演：凱瑟琳·拉加艾亞​​​​​​​、巨石強森上映日：2026年7月8日死忠粉絲無數的當紅大導克里斯多夫諾蘭最新執導大片，卻不是他過去擅長的科幻包裝，而是將荷馬的史詩搬上銀幕，講述參加特洛伊戰爭後20年無法返家的奧德賽，其子在智慧女神雅典娜的幫助下，見到了爸爸，並助他將圖謀不軌者予以清除的傳奇。向來標榜實物拍攝的諾蘭，如何呈現神話中的生物與場面？是片中最大看點。麥特戴蒙、湯姆霍蘭德、千黛亞、羅伯派汀森等大咖雲集的陣容，也是影迷最期待的部分之一。類 型：古裝史詩導 演：克里斯多夫諾蘭主 演：麥特戴蒙、湯姆霍蘭德、安海瑟薇上映日：2026年7月17日索尼和漫威合作的《蜘蛛人》系列推出全新第4集《蜘蛛人：重生日》，湯姆霍蘭德也成了唯一拍到第4集的真人版蜘蛛人演員，由於上一集的結尾，全世界人們都忘了彼得帕克的存在，他目前把注意力放在防止紐約的街頭犯罪上，儘管昔日的好友與女友都看似將他遺忘，他卻接觸到了制裁者以及過去曾經遇過、會變身成綠巨人浩克的布魯斯班納博士等，展開更新的行俠仗義人生。類 型：奇幻動作導 演：德斯汀丹尼爾克雷頓主 演：湯姆霍蘭德、千黛亞、莎蒂辛克上映日：2026年7月29日