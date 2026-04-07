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高雄市苓雅區正義市場內的春捲攤，4日販售的包料春捲爆發集體食物中毒，今（7）日上午11點前再新增17人，通報就醫累計人數共157人，但業者沒有投保產品責任險，有民代提醒，業者面臨上千萬巨額賠償，可能會脫產，要求市府等單位申請假扣押。此外，高雄長庚醫院針對檢出沙門氏桿菌進一步分析血清型，確認致病菌為salmonella group D.（沙門氏菌D群）。高雄市衛生局指出，沙門氏菌的潛伏期通常為6至72小時，在業者停業48小時後，截至4月7日11時止，統計因症就醫人數新增17人，共計157人，監控各醫療院所收治患者病況穩定、經治療後恢復中。對於沙門氏桿菌造成的食物中毒，高雄阮綜合醫院消化內科主治醫師蕭偉成表示，大多數的患者因急性腸胃炎而有噁心、嘔吐、腹部絞痛、腹瀉等症狀時，若是症狀不嚴重，適度補充水分及電解質、暫時減少油脂性食物、豆漿、牛奶的攝取以免加劇症狀，大多會自行痊癒；若症狀持續或加重，同時持續高燒或疑似菌血症的症狀出現時，還是要儘速就醫尋求治療。民代呼籲申請假扣押，假扣押可從民事及刑事訴訟著手；檢方認為刑事假扣押以犯罪所得為主，扣押金額不如民事來得有效果。由於攤商無收據、發票，類似消費行為民團建議，可當下拍照或記錄產品，事發時也要紀錄整個過程，方便推估前後因果關聯。而根據衛生局指出，此案已有12名患者初步檢驗結果為沙門氏菌陽性，衛生局依法對業者再加重裁處累計新台幣144萬元，並配合雄檢偵辦。