我是廣告 請繼續往下閱讀

飲食未調整影響代謝 醫：恐流失肌肉

減重不僅是工具選擇，更關乎整體管理方式。李唐越建議，在使用減重藥物前後，更應掌握3大關鍵原則：

1.醫師專業評估：

2.來源取得審慎：

3.吃對比吃少重要：

減重只靠「打針」就夠嗎？瘦瘦針風潮持續升溫，帶動大眾對快速變瘦的期待，甚至加重部分民眾體態焦慮，「瘦還想更瘦」。對此，醫師提醒3大關鍵原則，像是「吃對比吃少重要」，若未建立正確飲食，容易造成營養攝取不足，一旦停藥，食慾無法控制，提高體重反彈風險。瘦瘦針風潮未減，但要如何正確、長期維持體重。初日診所院長李唐越說明，根據診所內部數據顯示，在搭配飲食管理的情況下，不同藥物策略間的減重差異有縮小趨勢；在「飲食為主、藥物為輔」策略下，減重初期（前8週）平均體重下降幅度最高可達8%，遠優於單使用減重藥物的同期成效，顯示飲食仍是影響減重成效的關鍵角色。李唐越觀察，瘦瘦針現象與現代社會對體態的高度要求密切相關。但是GLP-1類減重藥物的核心目的在於改善代謝健康，而非單純追求外觀上的纖細，因此需要搭配正確的生活與飲食調整，才能發揮其應有的效果與價值。李唐越指出，不論使用何種減重藥物，只要配合飲食調整，減重初期（前 8 週）平均可達約6%至8%的體重下降幅度，比單純僅用腸泌素藥物表現亮眼（2%至5%），甚至略優於近期討論度最高的瘦瘦針。李唐越提醒，臨床上不乏個案在減重過程中，因飲食未妥善調整，導致營養失衡，不只流失脂肪，也連帶流失肌肉，進而影響代謝，甚至出現疲憊、落髮等情況。透過專業協助，盡可能地讓身體「減脂不減肌」，避免瘦下來後又快速復胖。GLP-1 類藥物為處方用藥，需由醫師依據 BMI、代謝狀況與臨床適應症整體評估後使用，而不建議僅因過度追求纖瘦體態而介入。減重醫療的核心應是改善代謝健康，而非單純以體重數字作為唯一目標。應避免透過網路購買、海外代購等非醫療管道取得藥物，以降低使用風險；減重治療更需搭配完整衛教與追蹤管理，才能確保安全與效果。藥物可能降低食慾，但若未建立正確飲食結構，容易造成營養攝取不足，影響肌肉量與代謝穩定；一旦停藥，食慾無法控制，提高體重反彈風險。李唐越說明，在減重療程中，真正能留下來的，不是體重數字，而是被建立起來的生活方式。減重藥物的價值在於輔助，透過醫師專業評估與營養師共同介入，建立穩定的代謝與飲食基礎，才能讓體態改善成為可持續的結果。