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新北市清六食堂疑似食品中毒案截至今（8）日下午3時累計就醫達118人。而新北市衛生局晚間再發布新聞稿表示，至今日下午6時止，醫院初步人體檢驗結果，共有11名患者呈現「沙門氏桿菌」陽性反應。針對「清六食堂」疑似食品中毒案件，新北市政府衛生局晚間發布新聞稿說明，截至今日下午6時止，醫院初步人體檢驗結果，共有11名患者呈現「沙門氏桿菌」陽性反應，後續將依《食品安全衛生管理法》相關規定移送檢調單位偵辦。對於就醫人數，新北衛生局稍早表示，清六食堂案截至今日下午3時新增19人通報，累計就醫達118人，其中95人食用公所店便當及23人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有11人住院、20人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。新北衛生局說明，清六食堂3家分店均仍暫停營運中，尚未提出復業申請。