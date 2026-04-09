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▲CNN誤發《回到未來》男主角米高福克斯緬懷影片，他的發言人強調他沒事，影片已經被撤下，ＣNN也稱是不小心上傳。（圖／摘自CNN）

▲影史經典賣座名片《回到未來》今年歡慶40週年，男主角米高福克斯（中）紅遍全球，也曾經是台灣年輕觀眾最喜愛的好萊塢偶像。（圖／摘自 IMDb）

演藝人員很容易被誤傳烏龍死訊，讓影迷震驚，有時是有人刻意惡作劇，但《回到未來》男主角米高福克斯稍早被CNN發布了緬懷影片，卻讓粉絲詫異，因為CNN向來是深受信賴的新聞來源，而米高福克斯近日還出席了《誠實診療室》活動，他在第3季有客串，不但在活動時有上台亮相，還接受訪問，突然就被CNN緬懷，她的發言人澄清：「他很好啊，昨天在活動上還接受訪問。」CNN則趕緊撤下影片，也對他本人與家人致歉。64歲的米高福克斯因為主演經典科幻喜劇《回到未來》成為國際巨星，但紅遍大小銀幕十多年後，1998年他宣布罹患帕金森氏症，會影響到演藝工作，之後就慢慢由於健康狀況減少演出，轉而為研究帕金森氏症的慈善工作效力，甚至成立以自己為名的基金會投入經費籌募，因此獲得奧斯卡頒發的榮譽小金人一座。《誠實診療室》是他近期難得的客串演出，沒想到出席完活動就被CNN「緬懷人生」，發言人也只能澄清，表示他還沒事，粉絲無需哀傷。CNN在網站上發布「緬懷米高福克斯的一生」影片，沒有配合報導他究竟是如何去世等相關細節，感覺十分詭異，米高的影迷們既憂傷卻又不明就裡，好在最後是烏龍一場，CNN也已經趕快把片子撤下來，並且向米高福克斯與他的家人道歉，仍沒有人知道為何會發生此次的意外。比較有可能的情況是，像CNN這樣的大單位，已經把知名罹患重大疾病的藝人，都先預作好緬懷人生的影片，等到他們若傳出去世的消息，就可即時發布，搶第一手的黃金時間，沒想到影片通常在當事人還在世時，是備而不用，卻因為失誤搶先被發布出來，才會造成這場風波。不過，CNN先製作好米高福克斯的緬懷影片，也許暗示著他們認定米高福克斯恐不久人世，才會趕快預先準備，仍然令他的粉絲覺得不安。