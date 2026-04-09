藝人跨足副業早已不是新鮮事，但高知名度不代表穩賺不賠。相較於穩健理財累積資產的郭彥均，演藝圈也有另一群人，在投資路上屢屢失利，像是徐乃麟、董至成投資什麼就賠什麼，被外界形容為「投資反指標」；另外吳宗憲則是大起大落類型，雖然如今透過直播帶貨與購物台操作，副業大多表現穩定，但過去曾經一賠就是8億！《NOWnews今日新聞》整理出演藝圈投資賠錢心酸史，這些案例都曾有過動輒千萬甚至上億的慘痛代價。
徐乃麟副業幾乎全軍覆沒 被封「副業殺手」
活躍綜藝圈多年的徐乃麟，曾積極拓展副業版圖，投資項目從紅酒、奶茶店、蛋塔到壽司店、搬家公司，橫跨多個領域。然而看似多角經營，最終卻幾乎全數收攤，累計虧損高達8000萬元，也讓他被外界封為「副業殺手」。多次失敗後，他一度心灰意冷表示不再投資，近年才靠乾拌麵事業重新出發，逐漸止血。
董至成開什麼倒什麼 屢戰屢敗難翻身
另一位被點名為「反指標」的，則是董至成。過去他多次跨足餐飲市場，開設蛋塔店、火鍋店、紅酒餐廳等，但幾乎無一成功，累計虧損破千萬元。即便後續嘗試經營拉麵店，仍因合作與市場問題收場。多次受挫後，他目前將重心轉往直播電商，希望另闢收入來源。
納豆從副業王到全收攤 餐飲版圖崩解
相較於前兩者「幾乎一路失敗」，納豆則是典型的「高峰後崩盤」。他曾是演藝圈知名副業王，燒肉品牌與手搖飲快速展店，事業版圖一度遍及各地。然而隨著食安風波、管理漏洞與租金壓力浮現，營運逐漸失控，最終所有店面陸續歇業，昔日餐飲王國在短時間內瓦解。
吳宗憲一賠就是上億 曾「醒來就想著還錢」
綜藝天王吳宗憲則屬於「大起大落型」。他過去積極布局副業，橫跨LED、3C產品與多項商品，其中LED投資案曾傳出虧損高達8億元，資金壓力一度沉重。為填補缺口，他甚至出售培養出周杰倫的阿爾發音樂。他早年也曾投資唱片公司、房地產等副業失利，負債高達上億元，曾坦言那段時間壓力大到「每天醒來就是想著還錢」。不過如今透過直播帶貨與購物台操作，副業大多表現穩定，甚至直播2.5小時就能賺1200萬，但最近又傳出吳宗憲二女兒賣掉手頭房產變現6000萬元，引發外界聯想是否為幫父親籌措資金調度的周轉金？不過吳宗憲第一時間出面闢謠，解釋女兒賣房純粹是為了換房規劃。
曾國城慘賠後翻身 成少數逆轉案例
並非所有失敗都走向崩盤，曾國城就是少數成功逆轉的例子。早年投資餐廳、夜店與傳播公司接連失利，累計虧損超過4000萬元，一度負債累累。不過他並未放棄，投入多年研發乾拌麵產品，最終成功打入市場，年營收突破億元，從「賠錢代表」翻身為成功案例。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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活躍綜藝圈多年的徐乃麟，曾積極拓展副業版圖，投資項目從紅酒、奶茶店、蛋塔到壽司店、搬家公司，橫跨多個領域。然而看似多角經營，最終卻幾乎全數收攤，累計虧損高達8000萬元，也讓他被外界封為「副業殺手」。多次失敗後，他一度心灰意冷表示不再投資，近年才靠乾拌麵事業重新出發，逐漸止血。
董至成開什麼倒什麼 屢戰屢敗難翻身
另一位被點名為「反指標」的，則是董至成。過去他多次跨足餐飲市場，開設蛋塔店、火鍋店、紅酒餐廳等，但幾乎無一成功，累計虧損破千萬元。即便後續嘗試經營拉麵店，仍因合作與市場問題收場。多次受挫後，他目前將重心轉往直播電商，希望另闢收入來源。
納豆從副業王到全收攤 餐飲版圖崩解
相較於前兩者「幾乎一路失敗」，納豆則是典型的「高峰後崩盤」。他曾是演藝圈知名副業王，燒肉品牌與手搖飲快速展店，事業版圖一度遍及各地。然而隨著食安風波、管理漏洞與租金壓力浮現，營運逐漸失控，最終所有店面陸續歇業，昔日餐飲王國在短時間內瓦解。
綜藝天王吳宗憲則屬於「大起大落型」。他過去積極布局副業，橫跨LED、3C產品與多項商品，其中LED投資案曾傳出虧損高達8億元，資金壓力一度沉重。為填補缺口，他甚至出售培養出周杰倫的阿爾發音樂。他早年也曾投資唱片公司、房地產等副業失利，負債高達上億元，曾坦言那段時間壓力大到「每天醒來就是想著還錢」。不過如今透過直播帶貨與購物台操作，副業大多表現穩定，甚至直播2.5小時就能賺1200萬，但最近又傳出吳宗憲二女兒賣掉手頭房產變現6000萬元，引發外界聯想是否為幫父親籌措資金調度的周轉金？不過吳宗憲第一時間出面闢謠，解釋女兒賣房純粹是為了換房規劃。
曾國城慘賠後翻身 成少數逆轉案例
並非所有失敗都走向崩盤，曾國城就是少數成功逆轉的例子。早年投資餐廳、夜店與傳播公司接連失利，累計虧損超過4000萬元，一度負債累累。不過他並未放棄，投入多年研發乾拌麵產品，最終成功打入市場，年營收突破億元，從「賠錢代表」翻身為成功案例。
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