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▲游鴻明的演唱會上不只找女兒當嘉賓，他還邀請張宇（如圖）上台合唱。（圖／寬宏藝術提供）

情歌王子游鴻明今（11）日於台北流行音樂中心舉辦演唱會「2026 <敵不過想念>演唱會 台北站」，睽違18年重返家鄉台北開唱，除了一連演唱逾30首歌，並以多段組曲串聯歷年金曲，更加碼走下台與觀眾近距離互動，回應歌迷長年等待的深厚情感。活動中他26歲的女兒游宇潼還上台一起合唱〈樓下那個女人〉，讓他笑說這是一個關於「包養」的故事，而女兒也接哏回應：「從小包到大。」演唱會中，游鴻明的女兒游宇潼登台助陣，父女攜手合唱〈樓下那個女人〉，為演出增添溫馨亮點，隨後游鴻明更將舞台交給女兒，獨自演繹〈那麼多年的想念〉，好歌喉完美遺傳自父親，甜美歌聲令人驚艷！合唱結束後，游鴻明訪問女兒游宇潼時，透露演唱這首歌之前考慮了很久，因為好友李翊君也請過了，原本想說找女兒會很奇怪，但後來想想〈樓下那個女人〉是一首關於包養的歌，「我也算包養了她20幾年」，讓女兒聽完笑著說：「從小包到大，包起來養。」而游鴻明演唱會嘉賓可不只有女兒游宇潼，他還邀請張宇一起在台上熱唱〈給你們〉，游鴻明透露這次是抱著會被拒絕的心情提出邀約，謝謝他願意答應，「我相信他應該也是敵不過對大家的想念，所以答應我的邀請！」此外，張宇也獨唱〈雨一直下〉，讓台下觀眾聽得相當陶醉！游鴻明出道超過30年，自民歌西餐廳駐唱時期一路走來，留下許多音樂軌跡，演唱會上，特別製作回憶殺VCR，透過游鴻明的口白，搭配一張張充滿回憶的照片，帶全場穿越時空，隨他一起與年輕的自己重逢，塵封的回憶依舊亮麗如昔。演唱會尾聲，游鴻明再帶來〈詩人的眼淚〉、〈愛我的人和我愛的人〉，並以〈一天一萬年〉唱出內心滿溢的想念，再次呼應主題，最後，他也不忘向歌迷喊話約定：「希望下一次不要再等18年，我們8／22高雄巨蛋見！」