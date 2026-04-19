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低調營養王！維生素C比高麗菜高

▲花椰菜中間最粗的梗營養價值高，處理過後吃起來會很爽脆。（示意圖／翻攝自Pixabay）

花椰菜心3吃法：涼拌、煮湯、熱炒都好吃

許多人在切綠色花椰菜時，會把中間最粗的菜梗切掉丟棄，但其實花椰菜心的營養價值很高，營養師陳珮淳表示，花椰菜心就含有整顆蔬菜的40％的精華，維生素C含量甚至比高麗菜更高，陳珮淳也分享花椰菜心的3種吃法，讓菜心變成超好吃「天菜」。營養師陳珮淳在臉書粉專「熊抱營養師｜珮淳」分享，花椰菜中間最粗的梗，其實是低調的「營養王」，如果丟掉很可能就是丟掉整顆蔬菜40％的精華！陳珮淳指出，很多人以為柑橘、高麗菜的維生素C含量最高，其實花椰菜心的維生素C含量，比某些品種更密集，「想養顏美容、提升防護力，這根絕對要吃」。陳珮淳表示，有時候花椰菜花球的部分，吃起來有點苦，但花椰菜梗內部吃起來更像「升級版菜心」，脆、甜、多汁。另外，高麗菜偏水嫩，花椰菜梗的纖維更紮實，更能促進腸道蠕動、穩定血糖波動，飽足感直接拉滿。陳珮淳也分享花椰菜梗的處理方式，可以先把外層較粗的纖維用削皮刀削掉，露出嫩綠半透明的內芯，可以把原本硬柴的口感，變成清脆多汁，口感介於大頭菜的脆和蘆筍清甜之間，陳珮淳也提供3種花椰菜心的料理方法。：把菜心切薄片後，用少許鹽巴抓醃10分鐘，把菜心苦水逼出來後，過一下冷開水，口感會跟冰鎮過一樣爽脆，搭配蒜末、香油、一點點糖、辣椒，調成醬汁，喜歡酸味可加一點烏醋，吃起來清爽開胃。：不想用澱粉勾芡、想減少醣類攝取，可以把花椰菜梗切小塊，跟洋蔥、馬鈴薯一起煮軟，再用調理棒打碎所有食材，花椰菜心的纖維可讓濃湯變得滑順，完全不用放麵粉勾芡，還有淡淡的清甜奶香。：把花椰菜心切成約0.2公分的薄片，在花球下鍋後30秒跟著入鍋，一起熱炒，花球會吸收醬汁，菜心吃起來則有脆度，平民家常菜升級成五星級熱炒。