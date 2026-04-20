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本文重點摘要

▲《妳和其餘的一切》由金高銀（上）、朴智賢（下）主演，又恨又愛的友情超級催淚。（圖／IG@netflixkr）

《妳和其餘的一切》女主角介紹：金高銀

《妳和其餘的一切》女主角介紹：朴智賢

▲金高銀（左）和朴智賢（右）年齡相仿，演技實力都很強勁。（圖／IG@ggonekim）

《妳和其餘的一切》劇情大綱

▲金建宇過去曾演過《黑暗榮耀》的反派孫慏梧，這次在《妳和其餘的一切》飾演金高銀的男友。（圖／IG@gunoorla）

《妳和其餘的一切》看點&評價

▲金高銀（上）和朴智賢（下）在這部劇中完全演技炸裂，哭戲情感超級濃厚。（圖／Netflix Taiwan YouTube）

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