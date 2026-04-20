第62屆百想藝術大賞的入圍名單在近日公布，女星金高銀、朴智賢（又譯朴智炫）憑藉去年播出的韓劇《妳和其餘的一切》雙雙入圍最佳女主角，也讓這部本來討論度不算高的韓劇重新受到關注。《NOWNEWS今日新聞》本文就為各位整理《妳和其餘的一切》劇情、亮點、演員、收看平台等資訊介紹，帶大家一同來瞭解這部都市治癒系韓劇。
📍本文重點摘要
《妳和其餘的一切》女主角介紹：金高銀
《妳和其餘的一切》女主角介紹：朴智賢
《妳和其餘的一切》劇情大綱
《妳和其餘的一切》看點&評價
《妳和其餘的一切》線上看平台&詳細資訊
⭐《妳和其餘的一切》女主角介紹：金高銀
現年34歲的女星金高銀在2012年出道，她當時主演電影《蘿莉塔：情陷謬思》，橫掃韓國青龍獎、大鐘獎等多項新人獎，出道即巔峰，被媒體譽為「怪物新人」。接著金高銀在2016年又靠著韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》紅遍台韓，星途十分順遂。
2024年的金高銀力拚轉型，又回歸大銀幕主演恐怖片《破墓》，勇奪第60屆百想藝術大賞電影部門的最佳女主角獎。她以細膩、不著痕跡的「生活化演技」著稱，無論是清純少女還是陰鬱角色都能駕馭自如。本次在《妳和其餘的一切》飾演平凡編劇「柳誾重」，從大學生時期一路演到出社會，深厚的情感渲染力，讓觀眾帶入感極強，也成為她這次再度入圍百想最佳女主角的關鍵。
⭐《妳和其餘的一切》女主角介紹：朴智賢
31歲的朴智賢於2014年透過短篇電影《真心》出道，早期在恐怖片《鬼病院：靈異直播》中展現驚人演技開始受到關注。雖然演藝之路初期多以配角為主，但她憑藉出眾的氣質與紮實的演技，在韓劇《你喜歡布拉姆斯嗎》與《柔美的細胞小將》中累積了不少討論度。
真正讓朴智賢迎來事業高峰的則是2022年的神劇《財閥家的小兒子》，她在劇中飾演宋仲基的大嫂「牟賢珉」，以精緻高雅的長相與充滿野心的魅力圈粉無數，被封為「最美大嫂」。2024年，她首度擔綱主演《財閥X刑警》帥氣的女刑警，展現了俐落的動作戲。在《妳和其餘的一切》中，她挑戰了病重且性格複雜的「千商燕」，細膩呈現了角色對生命與友誼的執著，也讓她成功入圍百想影后，演藝事業再創巔峰。
⭐《妳和其餘的一切》劇情大綱
《妳和其餘的一切》是Netflix於2025年9月12日播出的原創韓國劇集，講述了兩個女孩從1992年小學時期結緣，跨越青少年、20多歲的青澀、30多歲的迷惘，直到42歲步入中年的漫長故事。
柳誾重（金高銀飾）與千商燕（朴智賢飾）是彼此生命中最特別的存在。她們是最懂彼此的摯友，卻也是永遠的競爭對手。誾重渴望商燕的耀眼與才華，卻在比較中陷入自卑；商燕則在誾重的真誠裡尋求慰藉，卻難以放下勝負欲。隨著時間推移，兩人曾因誤會與傷害漸行漸遠，直到商燕帶著病重的消息重新出現在誾重面前，並提出一個希望誾重陪她到瑞士接受安樂死的情球，兩人才重新審視這段交織了30年的複雜情感。
該劇男配角金建宇在劇中飾演誾重的大學前輩「金商賀」，兩人在交往的過程中，因為商燕的介入導致三人彼此之前的友情、愛情出現裂痕。最終他和誾重在大學時分手，並於出社會後，以攝影導演的身分，和當時已成為製作人的誾重與商燕重新相遇。
⭐《妳和其餘的一切》看點&評價
「死亡之組」的巔峰對決： 金高銀與朴智賢在劇中多場對手戲火花四射，將女性友誼中「希望妳好，但又不希望妳過得比我好」的微妙心理刻畫得極其真實，也讓兩人同時殺入百想影后入圍名單。
鏡頭美學對應角色內心： 《妳和其餘的一切》由擅長捕捉細膩情感的趙英民執導，全劇充滿電影般的運鏡美學，冷暖色調的切換完美對應了角色在不同時期的心境起伏。
殘酷而溫柔的命題： 本劇不僅探討友誼，更涉及跨性別、安樂死、癌症、母女關係與自我救贖。劇名中的「其餘的一切」暗示了愛情之外，人生中那些微小卻足以支撐我們活下去的片段。
百想藝術大賞的大贏家： 《妳和其餘的一切》除了雙女主入圍，該劇還入圍了最佳戲劇作品、最佳導演、最佳劇本、最佳男配角等多項大獎，由此可見該劇絕對是近年不能錯過的口碑神劇。
而這部劇在2025年底上線後，評價呈現非常有趣的「兩極化」現象，在專業影評與各大社群（如Dcard、Threads、PTT以及韓國 TheQoo）中，它被譽為「2025年後勁最強的韓劇」，不過也有部分觀眾認為，該劇步調太慢，前面幾集甚至可以用「悶」來形容，沒有大快人心的橋段，有時還會陰鬱到讓人看不下去；但不可否認的是，該劇兩個女主角的演技確實相當深入人心。
⭐《妳和其餘的一切》線上看平台&詳細資訊
線上播出平台：Netflix獨家
總集數：15集（每集平均時長約55分鐘）
導演：趙英民（代表作《愛情的理解》、《京城怪物2》）
演員：金高銀、朴智賢、金建宇、張慧珍、徐正妍、金載原
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《妳和其餘的一切》女主角介紹：金高銀
《妳和其餘的一切》女主角介紹：朴智賢
《妳和其餘的一切》劇情大綱
《妳和其餘的一切》看點&評價
《妳和其餘的一切》線上看平台&詳細資訊
現年34歲的女星金高銀在2012年出道，她當時主演電影《蘿莉塔：情陷謬思》，橫掃韓國青龍獎、大鐘獎等多項新人獎，出道即巔峰，被媒體譽為「怪物新人」。接著金高銀在2016年又靠著韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》紅遍台韓，星途十分順遂。
2024年的金高銀力拚轉型，又回歸大銀幕主演恐怖片《破墓》，勇奪第60屆百想藝術大賞電影部門的最佳女主角獎。她以細膩、不著痕跡的「生活化演技」著稱，無論是清純少女還是陰鬱角色都能駕馭自如。本次在《妳和其餘的一切》飾演平凡編劇「柳誾重」，從大學生時期一路演到出社會，深厚的情感渲染力，讓觀眾帶入感極強，也成為她這次再度入圍百想最佳女主角的關鍵。
⭐《妳和其餘的一切》女主角介紹：朴智賢
31歲的朴智賢於2014年透過短篇電影《真心》出道，早期在恐怖片《鬼病院：靈異直播》中展現驚人演技開始受到關注。雖然演藝之路初期多以配角為主，但她憑藉出眾的氣質與紮實的演技，在韓劇《你喜歡布拉姆斯嗎》與《柔美的細胞小將》中累積了不少討論度。
真正讓朴智賢迎來事業高峰的則是2022年的神劇《財閥家的小兒子》，她在劇中飾演宋仲基的大嫂「牟賢珉」，以精緻高雅的長相與充滿野心的魅力圈粉無數，被封為「最美大嫂」。2024年，她首度擔綱主演《財閥X刑警》帥氣的女刑警，展現了俐落的動作戲。在《妳和其餘的一切》中，她挑戰了病重且性格複雜的「千商燕」，細膩呈現了角色對生命與友誼的執著，也讓她成功入圍百想影后，演藝事業再創巔峰。
《妳和其餘的一切》是Netflix於2025年9月12日播出的原創韓國劇集，講述了兩個女孩從1992年小學時期結緣，跨越青少年、20多歲的青澀、30多歲的迷惘，直到42歲步入中年的漫長故事。
柳誾重（金高銀飾）與千商燕（朴智賢飾）是彼此生命中最特別的存在。她們是最懂彼此的摯友，卻也是永遠的競爭對手。誾重渴望商燕的耀眼與才華，卻在比較中陷入自卑；商燕則在誾重的真誠裡尋求慰藉，卻難以放下勝負欲。隨著時間推移，兩人曾因誤會與傷害漸行漸遠，直到商燕帶著病重的消息重新出現在誾重面前，並提出一個希望誾重陪她到瑞士接受安樂死的情球，兩人才重新審視這段交織了30年的複雜情感。
該劇男配角金建宇在劇中飾演誾重的大學前輩「金商賀」，兩人在交往的過程中，因為商燕的介入導致三人彼此之前的友情、愛情出現裂痕。最終他和誾重在大學時分手，並於出社會後，以攝影導演的身分，和當時已成為製作人的誾重與商燕重新相遇。
「死亡之組」的巔峰對決： 金高銀與朴智賢在劇中多場對手戲火花四射，將女性友誼中「希望妳好，但又不希望妳過得比我好」的微妙心理刻畫得極其真實，也讓兩人同時殺入百想影后入圍名單。
鏡頭美學對應角色內心： 《妳和其餘的一切》由擅長捕捉細膩情感的趙英民執導，全劇充滿電影般的運鏡美學，冷暖色調的切換完美對應了角色在不同時期的心境起伏。
殘酷而溫柔的命題： 本劇不僅探討友誼，更涉及跨性別、安樂死、癌症、母女關係與自我救贖。劇名中的「其餘的一切」暗示了愛情之外，人生中那些微小卻足以支撐我們活下去的片段。
百想藝術大賞的大贏家： 《妳和其餘的一切》除了雙女主入圍，該劇還入圍了最佳戲劇作品、最佳導演、最佳劇本、最佳男配角等多項大獎，由此可見該劇絕對是近年不能錯過的口碑神劇。
而這部劇在2025年底上線後，評價呈現非常有趣的「兩極化」現象，在專業影評與各大社群（如Dcard、Threads、PTT以及韓國 TheQoo）中，它被譽為「2025年後勁最強的韓劇」，不過也有部分觀眾認為，該劇步調太慢，前面幾集甚至可以用「悶」來形容，沒有大快人心的橋段，有時還會陰鬱到讓人看不下去；但不可否認的是，該劇兩個女主角的演技確實相當深入人心。
線上播出平台：Netflix獨家
總集數：15集（每集平均時長約55分鐘）
導演：趙英民（代表作《愛情的理解》、《京城怪物2》）
演員：金高銀、朴智賢、金建宇、張慧珍、徐正妍、金載原