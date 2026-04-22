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基隆市府規劃3年引進水陸兩棲的「鴨子船」刺激觀光，《鏡周刊》今（22）日卻踢爆，不僅車票預計售價高、運量評估下修，且整體預算從最初購置船隻所需的5千萬暴漲至將近1.3億元，點燃基隆市議會戰火。對此，基隆市府指出，此觀光運具預計明年2月交車，相關經費係隨規劃深化及實際需求滾動檢討，並非追加擴張，後續將持續審慎控管預算與工程品質，確保計畫穩健推動。《鏡周刊》今指出，基隆市政府先於2024年編列5000萬元預算，向日本廠商採購2台水陸兩棲運具，並於隔年由廠商得標，卻在2026年才編列「下水引道」400萬預算，引發議會質疑，怎麼會是先規劃買船，才規劃水道？值得注意的是，根據《鏡周刊》報導，市府編列買船預算後，才在後續報告又揭示進口船隻需要的進口稅、貨物稅、營業稅等共2640萬元。另外，碼頭工程費用從2024年至今，竟然已從500萬元暴漲到4100萬元！而這些都得用追加預算的方式處理，導致原本預計船隻加上碼頭硬體建設共7600萬的鴨子船計畫，整體預算至今已逼近1.3億元。同時，《鏡周刊》也指出，基隆市鴨子船的門票高昂，運量評估卻下修，質疑政策成效。根據《鏡周刊》報導，2024年的基隆市政府報告指出鴨子船門票售價預計定為750元，遠遠高於高雄市同樣航行時長的鴨子船門票250元。另外，鴨子船最初運量也評估以每班載客40人、年平均搭乘率八成為基礎試算，評估只要2年8個月就可以打平收支，賺回建置成本，不過，基隆市府2026年的新版評估報告卻改為，鴨子船每班載客36人，年營運時段也縮短為僅在三月到十月間營運，每日班次更從平均8班降為平日3班、假日5班，平均下來全年運量大減不到原本預估的3分之1。對此，基隆市議會現任議長、民進黨基隆市長參選人童子瑋狠批，一直追加預算的做法並不健康，希望市府的施政都能有完善規劃再進行編列，相信謝國樑市長豐富的旅遊經歷的確能帶動觀光，但要把個人經驗轉變成市政，可能更需要營運規劃跟財務評估。針對此事，基隆市政府表示，本案2024年完成可行性分析，並就運具採購、進口稅費及基礎設施建置等項目進行整體評估，相關經費均依實際執行情形逐年編列。目前已編列兩輛運具採購經費4998萬元，預計明年2月交車，進口稅費約3000萬元。至於下水引道及相關基礎設施費用，市府表示，3月臨時會時初估4100萬元，檢討調整後目前估約3500萬元，相關經費係隨規劃深化及實際需求滾動檢討，並非追加擴張，後續將持續審慎控管預算與工程品質，確保計畫穩健推動。