韓劇《21世紀大君夫人》熱播中，飾演大妃娘娘的演員孔升妍，日前在YouTube上釋出拍攝花絮，紀錄了妹妹TWICE定延特地來探班並送上應援餐車的小片段，原以為是溫馨場面，然而定延卻調皮選用姊姊醜照，讓升妍超火大，揪著妹妹的領子氣喊：「想死嗎？」相愛相殺的互動引發粉絲爆笑。
定延送咖啡車卻放醜照 升妍超氣：想死嗎？
升妍的親妹妹是TWICE成員定延，兩人是韓國演藝圈中著名的姊妹檔。定延為了力挺姊姊，來到《21世紀大君夫人》的拍攝現場探班，還送上印有姊姊照片的應援咖啡餐車，附上的貼紙故意選用姊姊的醜照，姊姊升妍不滿直呼：「想死嗎？現在大家都...我...」氣到連話都說不完整。定延則表示就是想讓大家可以貼著到處走才特意準備的。
看著調皮的小妹，升妍只能咬牙切齒又深呼吸，言不由衷地說：「我們關係很好喔」，但最後還是忍不住揪起定延的衣領表示：「我真的會揍死妳！」逗得一旁的工作人員都笑翻。
升妍從小揍妹妹定延 到20歲還會打架
事實上，升妍與定延姊妹相愛相殺的故事可不止這一件。先前《21世紀大君夫人》演員群上節目時，升妍就聊到自己20多歲時還在跟妹妹定延打架。
她回憶當時全家人在爸爸車上，打鬧中失手打了妹妹，定延當場痛到大叫，結果爸爸立刻把車停在路邊，打開車門把她拖下車。更讓人驚訝的是，她坦言那時已經20、21歲，讓現場其他演員和主持人都大吃一驚。
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升妍的親妹妹是TWICE成員定延，兩人是韓國演藝圈中著名的姊妹檔。定延為了力挺姊姊，來到《21世紀大君夫人》的拍攝現場探班，還送上印有姊姊照片的應援咖啡餐車，附上的貼紙故意選用姊姊的醜照，姊姊升妍不滿直呼：「想死嗎？現在大家都...我...」氣到連話都說不完整。定延則表示就是想讓大家可以貼著到處走才特意準備的。
看著調皮的小妹，升妍只能咬牙切齒又深呼吸，言不由衷地說：「我們關係很好喔」，但最後還是忍不住揪起定延的衣領表示：「我真的會揍死妳！」逗得一旁的工作人員都笑翻。
事實上，升妍與定延姊妹相愛相殺的故事可不止這一件。先前《21世紀大君夫人》演員群上節目時，升妍就聊到自己20多歲時還在跟妹妹定延打架。
她回憶當時全家人在爸爸車上，打鬧中失手打了妹妹，定延當場痛到大叫，結果爸爸立刻把車停在路邊，打開車門把她拖下車。更讓人驚訝的是，她坦言那時已經20、21歲，讓現場其他演員和主持人都大吃一驚。