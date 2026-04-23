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▲SEVENTEEN小分隊DXS夫勝寛、DK高雄巨蛋演唱會票價、座位圖。（圖／翻攝ime、超級圓頂）

DK、夫勝寛7/25高雄開唱 售票出爐分3階段開賣

（本次演出為全場實名制）

一：粉絲優先購

官方會員登記：2026年4月23日（四）14:00－2026年4月25日（六）23:59

會員購票時間：2026年5月08日（五）18:00－23:59

登記網頁：

二：美若康矽水膠隱形眼鏡專屬優先購

購票時間：2026年5月9日（六）18:00－23:59

三：一般售票

購票時間：2026年5月10日（日）12:00

人氣韓團SEVENTEEN小分隊，準備在高雄巨蛋舉辦3場粉絲見面會，另外一組小分隊DXS夫勝寛、DK同一時間宣布要在7月25日於同一場地開唱，主辦單位稍早也公布完整的售票辦法，最貴票價為6880元，最低4480元，全場通通在tixCraft拓元售票系統實名制售票，並採取3階段賣票：5月8日粉絲優先購、5月9日美若康矽水膠隱形眼鏡專屬優先購、5月10日一般售票，每人每場限購1張，粉絲今天起可以在Weverse優先登記。DXS高雄演出售票分成三階段進行，首先是官方會員登記，從4月23日14:00開放到4月25日23:59，完成登記後才能參加5月8日18:00至23:59的會員優先購；接著5月9日18:00至23:59開放品牌專屬優先購，最後才是5月10日12:00全面一般售票，每一段都有門檻限制，不是等到開賣才進場就能搶。這次購票規則也相對嚴格，全場實名制入場，需持票券與本人附照證件核對身分；另外每人每場限購1張，且會員預購與一般售票合併計算，只要其中一階段購票成功，後面就無法再買，同時售票當天採電腦自動配位，只能選區不能選位，隔天5月11日才開放選位。演出時間：2026年7月25日（六）18:00演出地點：高雄巨蛋演出票價：6880、6680、6280、5480、4480、一般身障3340、輪椅身障2240售票平台：tixCraft拓元售票系統售票時間⚠️本次演出全場為座席，請依照座位號入座⚠️於拓元售票系統採「實名制認證」，需持有效之節目票券以及個人附照證件正本，核對身份後入場，完整詳情請至拓元售票頁面查詢。⚠️欲於拓元售票系統購票者，需先完成加入拓元售票系統會員及手機號碼驗證，驗證成功後才可開始購票，請提早完成手機驗證，以免影響購票。（手機號碼僅限首次加入會員者需要驗證）⚠️演出票券每人每場限購1張，一筆訂單上限1張（含官方會員預購階段＋一般售票階段之總購買數量）例：若您在官方會員預購階段已經購買1張票券，您在一般售票將無法再購買票券⚠️已經在Weverse APP上完成預購資格登記者，才能參加CARAT官方會員預購。您的CARAT Membership（GLOBAL）會員編號即為您的預購碼（例：SC123456789）⚠️CARAT Membership（GLOBAL）官方會員預購階段的座位為全區開放。⚠️官方會員預購僅能保障會員預購票順序之權益，無法保證序號一定優於一般售票，票券數量有限，售完為止。⚠️本場演出預購和一般售票當天時，僅開放電腦自動配位，可選區但無法選位。一般售票隔天即開放自行選位。