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▲「美享地牛排館」主廚Fabien在台深耕逾10年，並於2018年自營餐廳曾經獲米其林一星殊榮。（圖／高雄萬豪酒店提供）

牛排主餐搭配法式手法前菜、開胃菜

▲「櫛瓜濃湯」手法細膩，喝起來順口盈香。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「香煎北海道干貝‧白酒奶油醬‧鮭魚卵」是用法式手法，將多樣食材堆疊出多層次滋味。（圖／記者葉盛耀攝）

高溫炙烤+靜置休息 牛排得以多汁柔嫩

牛排的油筋不能修去太多 肉才會夠香

▲美享地牛排館主廚Fabien Vergé親自揭露牛排美味的秘訣，讓牛排外酥內嫩。（圖／記者葉盛耀攝）

台北花園酒店「PRIME ONE牛排館」推兩人套餐優惠

▲台北花園酒店PRIME ONE牛排館精選雙人套餐，直火炭烤料理選用日本A5和牛鯉魚管與北海道干貝，並以煙燻手法調理。（圖／台北花園酒店提供）

高雄萬豪酒店宣告，酒店內11樓餐廳從原本的「美享地餐廳 Majesty Restaurant」變身為「美享地牛排館 Majesty Steak House」，並由米其林一星主廚Fabien Vergé操刀，標榜融合頂級牛排與法式料理。主菜可選擇頂級牛排、羊排、豬排、海鮮等，講究選肉、熟成與精準的火候掌控，而前菜、甜點則維持原本fine dining（高端餐飲）風格，用餐變得更自在舒適。美享地牛排館主廚Fabien Vergé擁有超過20年廚藝資歷，其實之前也曾是「美享地餐廳」主廚，此次餐廳改成牛排館後，也正巧再度延攬其回歸團隊。Chef Fabien生長於非洲西部的象牙海岸，曾任職巴黎米其林三星餐廳Le Meurice，奠定深厚的精湛廚藝，鍾情於台灣的Fabien在台深耕近15年，曾於2018年以自家開設餐廳榮獲《米其林指南》一星殊榮。此次Chef Fabien以法式料理思維設計菜單，像是湯品「櫛瓜濃湯」，帶獨特的綠色色澤，喝起來卻噴香順口，滿是清甜。而開胃菜「香煎北海道干貝‧白酒奶油醬‧鮭魚卵」將干貝搭佐鮭魚卵、白酒奶油泡泡醬汁，鹹鮮盈口。至於主角牛排最令人好奇之處，就是老饕們都想知道這位習慣做fine dining的這位星級主廚Chef Fabien，會如何處理或是有其獨特秘招？他絲毫不隱瞞表示，會先將牛排，反覆操作後，並於最後出菜前同樣再高溫燒烤，如此的牛排才能有酥香外表、柔嫩內層，且每口都有飽滿肉汁的完美質地。「靜置」是許多牛排館都會使用的方式，但Chef Fabien還補充提及他堅持的一項風格，，而不喜歡太多肥油的顧客可以在品嚐時額外剔除置於盤緣，此等偏向美國西部粗獷風格的牛排，是他覺得牛排最美味的呈現方式。「美享地牛排館」的排餐多達13款肉排選擇，包含美國頂級肋眼、美國頂級戰斧豬排、爐烤活龍蝦等，而來此的每人餐價以選擇的主餐為主，每人每套1880元起+10%。另外，台北花園大酒店內獲得米其林入選餐餐廳的PRIME ONE牛排館，宣告即日起至8月31日推出精選雙人套餐，兩人同行適用每位優惠價2980元+10%（原價每位3280元+10%）。雙人套餐自前菜至主菜皆圍繞直火炭烤工藝鋪陳，像是冷前菜以多元手法詮釋食材本味，從義式淺漬鮮魚結合炭燒油封元素的清新開場，到融入永續理念將牛肉價值最大化，以邊角料轉化為自製牛肉香腸，搭配炭火甜椒與辛香層次堆疊濃郁風味，再至炭烤虎蝦結合櫛瓜麵與煙燻奶油醬的細膩平衡，展現輕盈與濃厚之間的精緻對比。