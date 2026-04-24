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金秀賢遭化妝品求償28億 今原定第3次辯開庭突取消

金秀賢、金賽綸爭議始末 遭女方家屬求償120億韓元

韓星金秀賢與已故演員金賽綸的過往戀情延燒成司法攻防，遺屬透過YouTube頻道《橫豎研究所》指控他在對方未成年時交往、發生關係甚至劈腿，還在金賽綸酒駕後陷入低潮、無工作期間追討賠償金，輿論全面引爆後重創形象，代言廣告陸續解約，其中化妝品A公司更提告求償28億6000萬韓元（約台幣6700萬元），原定今（24）日進行第3次辯論開庭，不過金秀賢法律代理人證實已臨時變更期日，理由是「須先觀察刑事案件結果」。金秀賢遭化妝品A公司求償，原定今天開庭進行第3次辯論確定喊卡，委任的LKB平山律師事務所對外說明，該案開庭日期已改為日後再指定。這起官司源自去年金秀賢被捲入與金賽綸未成年時期交往的爭議，品牌方以「違反品行義務」為由解除代言，並提起損害賠償，已在去年11月與今年3月各開過一次辯論。A公司在首次開庭時說金秀賢違反合約中的「維持品行義務」，將原本5億韓元的求償金額提高至28億6000萬韓元，不過金秀賢方面全盤否認相關指控，強調不存在未成年交往，更不接受違反品行義務的說法，雙方立場僵持。金秀賢的律師方成勳今年3月出庭時就明確表態，指出合約中載明「傳聞、謠言或未經證實內容不得作為解約理由」，認為該代言合約本身並不具備解除條件，因此求償金額無從成立。目前A公司主要是依據《橫豎研究所》的爆料內容提告，但金秀賢方反擊這些指控毫無根據，並強調應以刑事案件結果為準，再決定後續民事責任。金賽綸於2025年2月16日離世，享年24歲，遺屬自3月起透過YouTube《橫豎研究所》陸續揭露，指稱她自2016年國中時期就與金秀賢交往長達6年，甚至出現自稱「金賽綸阿姨」的人出面佐證，並召開記者會，依《兒童福利法》對金秀賢提告。對此，金秀賢承認2人曾交往，但強調時間點為2019年底女方上大學之後，且僅維持到隔年春天，否認涉及未成年不當關係，也否認外流情書與金賽綸有關、劈腿、無情討賠償金等等，同時反告遺屬與《橫豎研究所》，求償120億韓元，官司仍在進行中。