曾以自創畢業歌曲〈台大的垃圾〉在網路一砲而紅的創作才女CClaire馬愷伶，近日再傳捷報。全球音樂串流龍頭Spotify日前公布「2026年RADAR新勢力」名單，馬愷伶脫穎而出，成為全台僅8人入選的指標性新秀之一，正式與持修、LÜCY等音樂人看齊，晉升國際矚目的新生代焦點。
入選全球RADAR 計畫 馬愷伶激動喊：想被世界聽見
Spotify 的「RADAR」計畫旨在發掘並支持全球具潛力的新興創作者，提供宣傳資源並協助歌手拓展國際曝光，本屆入選的8位新星包括呂允、宏兒Kuan Hon、Quanzo、E1and、Forty顏世琳、CClaire馬愷伶、KAXA和LAWA。
馬愷伶坦言得知入選當下心情相當激動且不真實：「這讓我開始更認真去想，我的音樂是不是有機會被更多地方的人聽見。」她也分享自己的創作偏好先以英文構思，這能讓她更直覺、自在地表達情感，並期待未來能有更多跨國合作，產生不同文化的碰撞。
新曲在社群獲得百萬流量 6月將有現場演唱活動
馬愷伶今（24）日推出全新單曲〈you call it love, i call it lie〉，在尚未正式上架前，社群上的清唱片段已創下破百萬流量，這首歌描寫現代人在曖昧關係「situationship」中拉扯的狀態。
全曲由張博彥擔任製作人，並攜手國際製作人趙權J.Quan。視覺方面則邀請曾為持修設計視覺的藝術家葉巽操刀，以繪畫形式呈現心碎與前行的張力。馬愷伶在單曲上線同時標註了「Note. Day1」，正式預告個人專輯計畫啟動，預計6月還會有現場演出。
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Spotify 的「RADAR」計畫旨在發掘並支持全球具潛力的新興創作者，提供宣傳資源並協助歌手拓展國際曝光，本屆入選的8位新星包括呂允、宏兒Kuan Hon、Quanzo、E1and、Forty顏世琳、CClaire馬愷伶、KAXA和LAWA。
馬愷伶坦言得知入選當下心情相當激動且不真實：「這讓我開始更認真去想，我的音樂是不是有機會被更多地方的人聽見。」她也分享自己的創作偏好先以英文構思，這能讓她更直覺、自在地表達情感，並期待未來能有更多跨國合作，產生不同文化的碰撞。
新曲在社群獲得百萬流量 6月將有現場演唱活動
馬愷伶今（24）日推出全新單曲〈you call it love, i call it lie〉，在尚未正式上架前，社群上的清唱片段已創下破百萬流量，這首歌描寫現代人在曖昧關係「situationship」中拉扯的狀態。
全曲由張博彥擔任製作人，並攜手國際製作人趙權J.Quan。視覺方面則邀請曾為持修設計視覺的藝術家葉巽操刀，以繪畫形式呈現心碎與前行的張力。馬愷伶在單曲上線同時標註了「Note. Day1」，正式預告個人專輯計畫啟動，預計6月還會有現場演出。