藝人王俐人近期尺度大開，將在明（25）日到成人直播平台SWAG當特別來賓，談論華語AV復興，引發粉絲討論。她私下與小7歲老公林琮軒的互動故事，再度成為話題。過去她和老公兩人曾上節目《命運好好玩》分享兩人的愛情故事，老公19歲對她一見鐘情，浪漫程度堪比偶像劇，但求婚過程卻很荒謬，讓她永生難忘，原來老公竟然選在她泡澡時，拿著結婚證書闖進廁所要她「簽一下」她當下超錯愕。
球鞋店打工一見鍾情 苦等多年氣質女神變老婆
這段緣分要回溯到林琮軒19歲那年，當時他在公館的一間球鞋店打工，正好看見另一端正在逛街的王俐人，瞬間被她的獨特氣質吸引，驚為天人。雖然當時王俐人身邊已有男友，但林琮軒並因此未斷了聯繫，始終以朋友身分默默守候。後來兩人很有緣分地交往，從一見鍾情到步入禮堂，實在很勵志。
水瓶座的林琮軒，求婚過程很不按牌理出牌。林琮軒表示，當天剛好身邊有朋友手上有設計好的結婚證書，想說就拿來求婚用，當晚直接拿著這張證書給王俐人簽，但是王俐人當時在放水準備要泡澡了，一時不方便簽，林琮軒只好把紙拿回來，放到客廳桌上，等王俐人出來的時候簽名。
最荒唐求婚！廁所門打開竟是結婚通知
王俐人回憶，當時她正在廁所泡澡，沒想到老公突然情緒上頭地拿著一張紙衝進廁所，正經八百地對她說：「妳簽一下。」王俐人定睛一看，發現那竟然是一張結婚證書，但是她正準備要泡澡，而且哪有人在廁所求婚，這麼不浪漫。
更令人哭笑不得的是，老公因為沒準備鑽戒，現場竟隨手用「紙」摺了一個戒指套在她的手指上。她在節目上說道，真的沒有人求婚是這樣拿著一張紙闖進來，而且戒指還是用紙做成的。
王俐人曾擔憂交往後形象破滅 廁所求婚成一輩子記憶點
王俐人表示，和老公認識的時候，她才剛進演藝圈不久，後來老公到中國工作，每年還是會傳訊息問候她，兩人慢慢也有機會走在一起。王俐人表示，老公對她一直有個「女神」的印象，她一度擔心老公的求婚，是不是只是一時興起，因為和女神生活，會看見她不修邊幅的模樣，她擔心形象破滅後，老公是否還是一樣愛她。好在是真愛，兩人修成正果，而且還有獨一無二的廁所求婚記，成為一輩子的紀念。
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這段緣分要回溯到林琮軒19歲那年，當時他在公館的一間球鞋店打工，正好看見另一端正在逛街的王俐人，瞬間被她的獨特氣質吸引，驚為天人。雖然當時王俐人身邊已有男友，但林琮軒並因此未斷了聯繫，始終以朋友身分默默守候。後來兩人很有緣分地交往，從一見鍾情到步入禮堂，實在很勵志。
水瓶座的林琮軒，求婚過程很不按牌理出牌。林琮軒表示，當天剛好身邊有朋友手上有設計好的結婚證書，想說就拿來求婚用，當晚直接拿著這張證書給王俐人簽，但是王俐人當時在放水準備要泡澡了，一時不方便簽，林琮軒只好把紙拿回來，放到客廳桌上，等王俐人出來的時候簽名。
最荒唐求婚！廁所門打開竟是結婚通知
王俐人回憶，當時她正在廁所泡澡，沒想到老公突然情緒上頭地拿著一張紙衝進廁所，正經八百地對她說：「妳簽一下。」王俐人定睛一看，發現那竟然是一張結婚證書，但是她正準備要泡澡，而且哪有人在廁所求婚，這麼不浪漫。
更令人哭笑不得的是，老公因為沒準備鑽戒，現場竟隨手用「紙」摺了一個戒指套在她的手指上。她在節目上說道，真的沒有人求婚是這樣拿著一張紙闖進來，而且戒指還是用紙做成的。
王俐人曾擔憂交往後形象破滅 廁所求婚成一輩子記憶點
王俐人表示，和老公認識的時候，她才剛進演藝圈不久，後來老公到中國工作，每年還是會傳訊息問候她，兩人慢慢也有機會走在一起。王俐人表示，老公對她一直有個「女神」的印象，她一度擔心老公的求婚，是不是只是一時興起，因為和女神生活，會看見她不修邊幅的模樣，她擔心形象破滅後，老公是否還是一樣愛她。好在是真愛，兩人修成正果，而且還有獨一無二的廁所求婚記，成為一輩子的紀念。