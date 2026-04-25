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台中商業銀行4名經理與2名襄理涉嫌長期勾結土地開發商，協助詐騙與賭博集團洗錢高達36億元，媒體更指金管會8個多月延遲通報。金管會今（25）日澄清，2025年3月底開始檢查台中銀行，至4月底始完成實地檢查工作，因案情複雜經交叉比對、查證，並在同年10月洽法務部駐金管會檢察官，並無延誤通報。中地檢署23日偵結起訴，24日發布新聞稿指出，4名經理與2名襄理涉嫌長期勾結土地開發商洪岳鵬，協助詐騙與賭博集團洗錢高達36億元，並提到金管會早在2025年3月就發現弊端，卻遲至同年12月才函報調查局。金管會說明，台中地檢署新聞稿是說明金管會與法務部通力合作共同打擊犯罪，「本案由金管會主動移送調查，並無涉及延誤通報之情事。」該案是金管會2025年3月底開始檢查台中銀行，至4月底始完成實地檢查工作，實地檢查結束後彙整分析資料時，發現有多起分行涉有疑似協助客戶開立帳號供洗錢詐騙。因案情涉及多家分行且極其複雜，須先行交叉比對，整理複雜金流及查證，極為費時，為秉持打擊非法詐欺行為勿枉勿縱原則，需多方查證分析，持續蒐證相關資料及釐清事實。同年10月洽法務部駐金管會檢察官，充分交換意見及討論研議後，並備妥完整之相關檢查意見及資料，隨即於114年12月移送檢調偵辦，並於今年3月配合檢調偵查需要，協助提供案關其他資料，均即時充分配合檢調偵查，「媒體報導逕以實地檢查開始日到移送檢調日之差異，視為延遲通報之時間，實屬誤解。」金管會重申，打擊非法詐欺行為勿枉勿縱原則，對銀行人員與詐團勾結無法容忍也決不寬貸，若有發現不法，均本著主動積極、完整查證且立即通報檢調，更無延宕通報情事，感謝台中地檢署、調查局各地相關調查站、台中市政府警察局刑事警察大隊等單位辛勞，及法務部駐金管會檢察官提供專業意見的協助，使本案得以在跨機關聯合協作打詐防詐下，順利由檢調起訴。