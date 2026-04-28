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記憶體族群續反攻！旺宏受惠記憶體漲價缺貨，且公司終於終結連10季虧損，正式轉虧為盈，激勵今（28）日盤中再度拉出第二根漲停，股價飆上159.5元，成交量也高達24萬張，延續近日多頭行情。旺宏今日開盤隨小幅震盪，但接近午盤強勢衝上漲停板，股價鎖死在159.5元，漲幅10%，買盤明顯追價。旺宏第一季單季稅後純益17.75億元，季增逾7倍、年增304%，每股純益0.9元，擺脫連10季虧損；毛利率衝上40.8%，刷新近14季高。營收達104.69億元，季增35%、年增71%，營益率與淨利率同步大幅攀升，顯示報價上漲已反映在獲利結構。旺宏董事長吳敏求強調，公司不追求市佔第一，而是要成為「賺錢的供應商」，全力鎖定獲利極大化的中低容量利基市場。市場指出，旺宏釋出下半年NOR Flash、NAND與eMMC價格續揚、產能近滿載的樂觀展望，強化市場對營收與獲利成長想像。輔因則來自記憶體族群整體需求回溫及法人先前給予的高目標價，吸引短線資金集中火力攻擊，延續近日多頭行情。凱基投顧以「故事開始兌現」為題，預估2026與2027年獲利將出現爆發性成長，維持「增加持股」評等，目標價上看300元。中信投顧則在法說會後，將評等由「增加持股」正式調升至「買進」，目標價由86元倍增至182元。兩大券商一致認同吳敏求「做賺錢供應商」的方針，認為今年第一季僅是這波強勁復甦的起點。