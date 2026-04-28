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為落實臺美21世紀貿易倡議，財政部今（28）日宣布，預計今（115）年5月12日起，對自美國報運進口完稅價格低於2500美元的快遞貨物，放寬可採「簡易申報單」辦理通關，以促進雙方貿易便捷化。財政部關務署說明，依空海運快遞貨物通關辦法第12條第1項第1款規定，進口快遞貨物完稅價格未超過新台幣5萬元者，可採簡易申報單辦理通關，但臺美21世紀貿易倡議首批協定在113年12月10日生效，依該協定規定，應於協定生效後3年內，放寬自美國進口快遞貨物適用簡易申報門檻的限額為「低於2500美元」。因此，關務署將修正「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定通關作業要點」，並定自今年5月12日起實施。目前美國為我國第4大快遞貨物進口國，僅次於中港澳、南韓、日本。以2024年為例，整體自美國進口快遞貨物報關共約197萬件，其中約有3.2萬件的報關完稅金額介於新台幣5萬元至8萬元之間，占整體自美國進口快遞貨物報單量的1.4%左右，將會因這次政策放寬而受惠。不過，關務署也提醒，這項新制實施後，業者仍應遵守空海運快遞貨物通關辦法相關規定，凡涉及輸入規定如食品或應課徵貨物稅如藍芽音響等貨物，仍應以一般進口報單辦理通關。另外，為利業者及民眾查詢進口美國快遞貨物完稅價格是否符合簡易通關門檻，海關將於關港貿單一窗口網站的「（GC339）台美21世紀貿易倡議每旬進口快遞簡易申報單完稅價格門檻」網頁，定期公告每旬適用簡易申報單的新台幣門檻，並提供電子報訂閱，訂閱者可於每月5、15、25日收到下一旬的資訊。關務署也呼籲，快遞報關業者及早因應，預先調整報關系統的設定，並辦理人員教育訓練，以確保新制順利上路，貨物通關順暢。