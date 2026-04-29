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桓鼎-KY子公司重訊公告，旗下負責中國內銷金屬建材業務的BHHK股權處分案完成交割。桓鼎表示，近年因中國內銷市場競爭加劇，讓營運承受虧損壓力，本次交割可望回沖先前財報所認列的相關損失，更象徵集團加速轉型，把資源投入高成長性的綠色能源事業。桓鼎子公司Buima Holding Limited旗下100％持有的Buima Holding Hong Kong Limited（BHHK）的股權處分案正式完成交割。桓鼎表示，旗下BHHK因中國內銷市場競爭加劇，使得集團整體營運承受虧損壓力，此次完成BHHK股權處分，除有助於集團擺脫近年虧損業務包袱外，也可望回沖先前財報所認列的相關損失，進一步優化資產結構、改善財務體質並提升整體營運效率。本次交割也象徵桓鼎集團正式加速推動營運轉型，將資源更集中投入高成長性的綠色能源事業。桓鼎2026年第一季合併營收達8.65億元，創近八季新高，除受惠台灣地區公共工程專案依照既定進度穩定認列外，綠色能源事業表現亦持續升溫，旗下電池模組業務受惠低軌衛星相關訂單逐步放量，同時工業設備、醫療儀器與儲能系統等多元應用市場拉貨需求同步增溫，帶動第一季綠能事業營收比重仍保持近五成水準，展現轉型策略逐步開花結果。除此之外，針對海外儲能業務佈局方面，目前荷蘭首座儲能牆示範案場已進入實質營運階段，持續優化案場的營運與獲利模式，除了透過數據分析，精準檢視案場的充放電頻率與電價價差收益結構外；桓鼎更同步與當地的充電站營運商、跨國資金方及電力交易業者展開合作模式洽談，希冀透過該示範案場的成功運作，桓鼎正積極累積歐洲EV儲能案場拓展規劃，以期增添新營運動能。展望2026年第二季，桓鼎持審慎樂觀看法。桓鼎仍秉持以綠能生態平台為核心推動成長，透過集團資源整合綜效，助力旗下電池模組、儲能系統與營造工程專案的整體接單規模，隨著全球能源轉型與電動化趨勢延續，儲能與電池模組需求仍具良好成長空間，桓鼎持續深化從模組製造、系統整合到場域建置等佈局，強化產品技術、供應鏈整合與海外夥伴合作，創造未來營運良好成長表現。桓鼎-KY今股價開高，最高觸及31元，隨後漲幅縮小，暫報29.5元，上漲0.7元。