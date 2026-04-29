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法務部調查局中部地區機動工作站偵破一起大型洗錢案件，查出「富○昌集團」利用人頭公司串接第三方支付與網銀轉帳，替非法博弈集團處理資金流向，涉案金額高達新台幣54億餘元。專案小組分兩波行動搜索23處據點，拘提主嫌陳姓男子等27人到案，並聲押部分核心成員獲准。調查局中部地區機動工作站指出，本案由臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮，結合洗錢防制處及警政、調查單位組成專案小組，於今年2月及4月動員逾百名人力同步執行搜索。現場查扣現金97萬餘元、泰達幣（USDT）2184顆、金融帳戶資金約2138萬餘元，另有存摺、金融卡、電腦與手機等大批證物。經檢方複訊後，認定主嫌陳姓男子等人涉嫌違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及賭博等罪嫌重大，且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押，其中9人遭裁定羈押禁見，其餘人頭公司負責人及車手則以4萬元至20萬元不等交保。調查發現，該集團自民國112年起，透過招募人頭成立多家公司，向第三方支付業者申請虛擬帳號與繳費代碼服務，再將相關API介接至線上博弈平台，讓賭客入金款項偽裝成購買點數（如GASH、MyCard）交易。待資金進入人頭公司帳戶後，再由車手提領現金，轉交所謂「水房」處理。為掩飾金流，集團再以「收購老酒」等名義，將現金重新存入帳戶，並由水房人員24小時輪班操作網銀轉帳，將資金分流至指定帳戶，形成完整洗錢鏈條。調查局表示，隨著網路經濟與線上博弈發展，此類結合第三方支付與人頭帳戶的洗錢手法日益複雜，增加查緝難度。本案透過科技偵查與金流分析，成功掌握主嫌與資金流向，並經法院裁定扣押相關帳戶資金約2400萬元，有效阻斷不法金流。