我是廣告 請繼續往下閱讀

全台首創「緊急停車鈕」：亂按最高罰 100 萬！

使用規範 ： 捷運局提醒，該按鈕平時設有蓋板保護，僅限軌道異物、火災或極端緊急狀況才能開啟使用。若民眾 無故隨意開啟，最高可處以 100 萬元罰鍰。

： 捷運局提醒，該按鈕平時設有蓋板保護，僅限軌道異物、火災或極端緊急狀況才能開啟使用。若民眾 科技防護： 除人工操作外，列車亦同步導入 AI 車前影像辨識，具備智慧偵測功能，確保行車安全萬無一失。

▲捷運三鶯線列車車廂內設有「緊急停車鈕」，平時是蓋起，遇到緊急狀況才能開啟使用，若民眾無故隨意開啟，最高可處以 100 萬元罰鍰。（圖／新北捷運局提供）

「2 分鐘轉乘」神設計：頂埔、鶯歌站無縫對接

頂埔站（接板南線） ： 站內特別規畫了「直達轉乘通道」與「直通電梯」。旅客下車後，實測僅需 2 分鐘即可快速對接台北捷運板南線（藍線）月台。

： 站內特別規畫了「直達轉乘通道」與「直通電梯」。旅客下車後，實測僅需 2 分鐘即可快速對接台北捷運板南線（藍線）月台。 鶯歌車站（接台鐵）： 透過專屬「彩虹通廊」，乘客同樣能在 2 分鐘內轉乘台鐵，並串聯鶯歌美術館與老街。

▲轉乘不再走到崩潰！捷運三鶯線頂埔站特別規劃「直達轉乘通道」，旅客下車後無需出站繞路，僅需 2 分鐘即可無縫對接板南線（藍線），是全線最關鍵的通勤設計。（圖／新北捷運局提供）

新北里程破百！實現北北桃「一小時生活圈」

▲新北捷運境內通車里程正式跨越 100 公里門檻，規模位居全台之冠。圖為已營運的環狀線，隨著三鶯線進入通車前的最後履勘階段，未來新北捷運路網將進一步擴展，成為串聯北北桃的核心骨幹。（圖／新北捷運局提供）

捷運三鶯線通車進入最後衝刺！新北市捷運局今（29）日宣布，捷運三鶯線已順利通過連續 133 小時穩定性測試，12 座車站設施全數完工，預計將於 5 月初正式報請交通部履勘。這條路線不僅縮短了通勤距離，更引進「全台首創保命按鈕」，並透過優化設計讓旅客在頂埔站僅需 2 分鐘 就能轉乘板南線。針對無人駕駛系統的行車安全，三鶯線做出了革命性的有感升級。新北捷運首創在車廂內增設「」，讓乘客在危急時刻能主動應變。不過，這顆紅按鈕雖是保命神器，亂動的代價卻非常昂貴：除了安全，效率更是通勤族最在意的痛點。三鶯線在關鍵轉乘點導入了「短距直達化」設計，讓轉乘不再需要翻山越嶺：隨著三鶯線步入履勘階段，新北市境內捷運里程將正式突破 108 公里。新北市府強調，，成為串聯北北桃的重要大動脈。為體貼開車轉乘族，沿線車站周邊也規劃了超過 2,500 席停車位（P+R），確保捷運服務能無縫接軌大眾的生活步調。