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▲鄭嘉睿遭霸凌離隊後，傳出將來台發展，她昨晚回應自己現階段會先以身心治療為主。（圖／鄭嘉睿IG@ga0_0ye）

▲林志玲（中）與小S（左）、蔡康永（右）久違合體，老友相聚，畫面溫馨感人。（圖／東森綜合台提供）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（30）日的娛樂搶先看：YouTuber夫妻檔「老高與小茉」今年初被爆婚變，老高2月發文否認後，昨晚小茉也終於回歸頻道，獻聲但沒露臉，導致出現一派網友懷疑，影片可能是AI做的。韓職啦啦隊女神鄭嘉睿傳出簽約來台發展，對此，她本人回應目前還是會先以休息、調養身心為主。林志玲近日登上小S節目，心疼小S遭遇卻不敢直說，只連講了3次「想念」就忍不住落淚。「老高與小茉」頻道昨日更新影片，許久未出現的小茉終於回歸，和老高一搭一唱聊天，但兩人都未露臉。影片內容則講到AI將大量取代許多工作，老高在片尾還突然提到「共產主義」4個字，讓網友開始擔心起老高與小茉的安危，質疑老高過去都避開講政治，這次卻突然提到共產，加上老高今年開始上傳的影片都沒露臉，很可能是AI製片，不一定是他本人拍的：「感覺非常違和詭異」。女神鄭嘉睿本來是韓職起亞虎啦啦隊的隊長，怎料今年球季無預警離開球團，並坦承自己遭遇霸凌事件，正在接受身心治療。事件發酵約半個月後，昨日又有消息指出鄭嘉睿將來台發展，應援排球。對此，據《TVBS新聞網》報導，鄭嘉睿本人回應，目前還是先以治療、調養身心狀態為主，「之後的事情等治療結束會再討論。」她也坦言說出霸凌黑幕時，就已做好被封殺的準備，已經想過不會繼續在韓國跳了。小S在經歷喪姊之痛後，復出主持節目《小姐不熙娣》，還找來好友蔡康永陪伴，日前更邀請到林志玲當來賓。林志玲坦言自己答應上節目，就是想與小S見面，她牽著小S的手連喊3次想念後，眼淚不自覺奪眶而出，讓小S也差點被逼哭。網友看了這幕則大讚林志玲真的很溫柔，不敢直說心疼小S，怕她心情不好受，所以才改以「想念」2個字代替，讓粉絲直呼：「志玲姊姊真的很暖」。