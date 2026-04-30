根據台美對等貿易協定，美國花生將以「零關稅、零障礙」進口台灣，美國寬皮柑進口關稅由35%調降至10%，此舉恐對國內農業造成重大衝擊。台中市長盧秀燕批評，中央的國際關稅談判開放了馬鈴薯、花生、柑橘，不僅嚴重影響農民生計，也出賣了他們，還犧牲了國人的食安，她非常的不以為然。

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美國花生將以「零關稅、零障礙」進口台灣，引爆國內花生農及加工業強烈反彈；美國寬皮柑進口關稅將由35%調降至10%，恐對國內椪柑與茂谷柑產業造成重大衝擊，引發果農強烈擔憂。台中市椪柑及茂谷柑產量約占全台近3成，農業局忙著盤點產業現況並研擬因應對策。

台中市長盧秀燕今（30）日下午出席勞動節模範勞工表揚大會，會前受訪時對此提出批評，她表示一個國家的農業不只影響到農民收入，也關係人民食安。中央進行國際關稅談判之後，開放了馬鈴薯、花生、柑橘，一系列開放嚴重影響農民生計，同時也出賣了他們，還犧牲國人的食安，她非常的不以為然。

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顏幸如編輯記者

喜歡聽、喜歡看、喜歡寫、喜歡從他人思辨脈絡汲取智慧結晶，凝煉出自己的觀點。在一個沒人能置身事外的時代，天天於公共議題領域分辨各種似是而非的訊息、釐清事件真實樣貌，砌磚成牆。誠實面對新聞本質、限制、倫理...