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根據台美對等貿易協定，美國花生將以「零關稅、零障礙」進口台灣，美國寬皮柑進口關稅由35%調降至10%，此舉恐對國內農業造成重大衝擊。台中市長盧秀燕批評，中央的國際關稅談判開放了馬鈴薯、花生、柑橘，不僅嚴重影響農民生計，也出賣了他們，還犧牲了國人的食安，她非常的不以為然。美國花生將以「零關稅、零障礙」進口台灣，引爆國內花生農及加工業強烈反彈；美國寬皮柑進口關稅將由35%調降至10%，恐對國內椪柑與茂谷柑產業造成重大衝擊，引發果農強烈擔憂。台中市椪柑及茂谷柑產量約占全台近3成，農業局忙著盤點產業現況並研擬因應對策。台中市長盧秀燕今（30）日下午出席勞動節模範勞工表揚大會，會前受訪時對此提出批評，她表示一個國家的農業不只影響到農民收入，也關係人民食安。中央進行國際關稅談判之後，開放了馬鈴薯、花生、柑橘，一系列開放嚴重影響農民生計，同時也出賣了他們，還犧牲國人的食安，她非常的不以為然。