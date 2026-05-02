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牆面一補再補卻還是脫漆？問題往往出在根源沒處理。信義居家與認證廠商青葉油漆日前開課，系統說明壁癌、發霉的成因與施工流程，並安排乳膠漆實作體驗，讓民眾在社區門市就能掌握居家修繕關鍵知識。梅雨季來臨，信義居家與青葉油漆聯手在信義房屋內湖店，舉辦「牆面翻新 X 家具換裝術」講座，從滲水源頭判斷到乳膠漆DIY操作，以實務說明搭配動手體驗，協助民眾建立正確居家修繕觀念。信義居家指出，牆面翻新並非單純補漆，壁癌與發霉多與滲水或濕氣相關，若未先處理源頭，即使重新上漆仍難以長期改善。因此，正確的施工流程與材料選擇，成為影響修繕效果的關鍵，也使得油漆DIY過程中常見的比例、工具與操作方式，成為民眾最關心的重點。針對民眾關注的油漆DIY操作，信義居家整理幾項實務重點：乳膠漆常見建議比例約為「5：1（漆：水）」，但仍需依牆面狀況與環境條件彈性調整；工具使用上，滾輪適合大面積均勻塗佈，刷子則用於邊角與細部處理，兩者需搭配使用以確保整體效果；在實際操作過程中，建議依需求分次取用塗料，避免一次倒出過多影響品質，未加水的原漆若妥善密封，也可保存約3至5年。而若有剩餘漆料需丟棄，則應先倒入容器中自然風乾後再處理，避免直接排入垃圾或排水系統，以降低對環境的污染。信義居家指出，透過門市舉辦講座與體驗活動，主要希望將居家實用知識帶入社區生活圈，讓周邊居民能就近接觸相關資訊，同時也讓購屋族在看屋過程中，提前理解入住後可能面臨的維護與改善需求，強化整體居住決策。本次講座也安排實際操作體驗，現場提供手套與專用圍裙，讓參與民眾實際體驗乳膠漆與藝術塗料兩種不同施作方式，從施工手感與塗佈效果中理解材料差異。信義居家表示，透過實作設計，有助於降低民眾對油漆施工的陌生感，讓居家翻新從過去仰賴專業工班，轉為在部分範圍內也能自行處理，提升民眾對自己居家維護的掌握度。信義居家「信義好生活」系列講座以多元主題串聯不同生活需求，涵蓋設計裝潢、搬家清運、清潔除蟲、家居設備、局部修繕及生活金融等面向，讓居家改善更易於理解與實踐；同時也持續拓展多元服務主題，並陸續尋求各領域專業廠商合作，讓一般民眾有更多機會接觸與體驗各類居家改善服務。透過房仲據點、建材專業與居住服務平台的整合，逐步建構從「家戶」延伸至「社區」的居住生活生態圈。未來，信義居家將持續深化跨界合作，讓更多實用知識走入日常，陪伴民眾在不同居住階段中持續優化生活品質，打造更安心且可長期維持的居住環境。