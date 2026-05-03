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買房賣房最怕最後節外生枝！信義房屋板橋店專案經理楊若瑄深明此道。她的工作方式是把糾紛消化在交易之前：瑕疵揭露、資金確認、條件協調，能提前處理的絕不留到後頭，讓客戶少走冤枉路，讓每一筆交易都走得安穩。「我很討厭糾紛。」帶著彷徨但從不停止行動，一次次「把風險在交易前段消化」的服務經驗，楊若瑄站穩了腳步。有些屋主不太願意在委託文件上完整揭露屋況瑕疵，擔心影響銷售。「隱瞞反而容易出問題，最後會衍生更多爭議、或許要投入更多時間與金錢成本。」她多次耐心溝通，對此認同的屋主們也越來越多，房屋也都能順利成交。楊若瑄踏入房仲產業的起點，始於人生空窗期，在朋友建議下，她看準信義房屋保障月薪計畫開啟房仲人生。初入行時，工時緊湊、壓力不小，又時逢新冠疫情初始人心惶惶，房仲服務風險高，家人曾勸她另做打算，她也反覆思考是否該繼續走下去。她曾協助一對年近八十的夫妻在中和找租屋，房東對他們年齡與太太國籍有所顧慮，起初溝通並不順利。楊若瑄透過多年工作經驗從旁觀察客戶條件，一條條解決屋主疑慮，甚至以自身長期服務經驗作為承諾穩定雙方期待，才成立租約，讓漂泊的老夫妻有了安身之所。後來，老夫妻開始考慮在台置產，指名由楊若瑄協助。她了解生活動線與需求，精準篩選物件，第三次看屋便遇上合適標的。過程中，老先生未注意門檻不慎跌倒受傷流血，她第一時間協助處理與安撫，老先生反而認為「見紅是好事」隨後表達購屋意願，但真正的難題卻在後頭。貸款需以旅外兒子名義申請，金流來自海外，銀行認列條件較為嚴謹。在這樣的情況下，即使夫妻雙方對該物件高度認同，幾乎認定「就是這一間」，楊若瑄也未急著收取斡旋金，而是先主動聯繫不同銀行釐清可認列項目，協助客戶盤點可認列的資產，並陪同客戶親自走訪銀行確認細節。直到完整確認資金結構與貸款方案皆可行後，她才正式收下斡旋金，減少後續因貸款條件不符而衍生的解約風險，最終順利成交。交易再謹慎，也難免遇到非預期的插曲。某次交易中，社區車位採一年一抽制，簽署買賣合約後不久，賣方來電說明實際車位編號有誤需調整；買方則主張實際車位與合約不同就應賠償，雙方關係緊張，交易流程一度陷入僵局。楊若瑄抱著「合約動不了，就把車位協調到位」的想法，多次走訪鄰居及總幹事，商討車位調整，即使被拒絕也持續想方設法。屋主見她努力為促成交易奔走，也親自偕同社區具影響力的人物介入協調，鄰居終於點頭同意互換車位，讓交屋流程順利落幕。「如果真的遇到糾紛，我就好好把事情解決。」楊若瑄很清楚，有些狀況不能完全避免，但可以選擇面對的方式。在這個節奏快速、需求多元的市場，她一次次替交易留下一條安全的路，把事情處理到位，充分彰顯了房仲工作價值所在。