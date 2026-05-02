進口馬鈴薯發芽爭議未休，總統賴清德昨天表示，美國進口馬鈴薯要一顆一顆檢查，如果有發芽就會退貨。台中市長盧秀燕今天開酸說，勞師動眾逐顆驗，人民也不會安心，乾脆不要進口，不但可以保障本國農民生計，也保護人民的食安。

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總統賴清德昨天到台灣馬鈴薯最大契作產區斗南鎮，參加農會的模範母親表彰活動時，強調馬鈴薯當然是國產的比較新鮮好吃，傳聞美國馬鈴薯發芽了還可以進口來台，都是謠言。政府查緝很嚴格，會一顆一顆檢查，若進口馬鈴薯發芽就退回去，不會犧牲人民健康。

台中市后里區是全台第二大馬鈴薯產區，市長盧秀燕今（2）日上午赴南屯萬和宮贈匾「萬和安民」，會後被問及總統指美國進口馬鈴薯「要一顆一顆檢查」的看法？盧秀燕說，與其一顆一顆地驗，不讓發芽的馬鈴薯進口，不但勞師動眾，人民也不安心，乾脆就不要進口，既可保障本國農民的生計，也保護人民的食安。

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顏幸如編輯記者

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