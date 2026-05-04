韓國年度盛事《第62屆百想藝術大賞》將於5月8日在首爾三成洞的COEX D Hall盛大舉行，典禮的正式入圍名單已全數公布。其中最引人注目的是，演員夫妻檔玄彬、孫藝真這次分別以影集《韓國製造》、電影《徵人啟弒》入圍視帝及影后，有望繼去年的青龍獎後再度同台。

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玄彬與孫藝真在今年的百想中，再度雙雙入圍獎項。孫藝真再以《徵人啟弒》入圍影后、玄彬則以影集《韓國製造》入圍視帝，是否會再度同台，也是外界的焦點之一。孫藝真與玄彬結婚後一度淡出幕前，直到去年兩人才恢復各自的演藝工作，並在去年分別以電影《徵人啟弒》、《哈爾濱》雙雙斬獲青龍獎影后、影帝寶座，夫妻倆也大方在典禮放閃，成為典禮當晚最大亮點。

▲玄彬（左）、孫藝真（右）在去年於青龍獎同台，並雙雙獲得影帝與影后的獎項。（圖／翻攝自kbs.co.kr）
▲玄彬（左）、孫藝真（右）在去年於青龍獎同台，並雙雙獲得影帝與影后的獎項。（圖／翻攝自kbs.co.kr）
玄彬、孫藝珍能否再雙雙獲獎？入圍名單堪稱神仙打架

由於這次入圍者都非常強勢，就算誰獲獎都不意外，玄彬與孫藝真夫妻倆這次能否像上次一樣雙雙獲獎，也讓外界猜測不斷。在視帝方面，除了玄彬外，實力派演員池晟以《法官李漢英》入圍、還有老戲骨柳承龍的《金部長的夢想人生》、以及偶像轉型成功的李俊昊、朴珍榮，也分別以《颱風商社》、《未知的首爾》入圍，超狂名單堪稱神仙打架。

影后方面也不落人後，孫藝真這次將對上資深老戲骨李慧英的《聖母殺手》、演技派女星韓藝璃的《春夜》、童星出身高我星、文佳煐，也分別以《孔雀舞曲》、《之後的我們》爭奪本屆影后寶座，每位入圍者都來勢洶洶。

百想5月8日舉行　線上直播看這裡

2026年第62屆《百想藝術大賞》即將於5月8日登場，典禮將在台灣時間晚間6點50分於首爾三成洞COEX D廳舉行，並透過JTBCJTBC2JTBC4電視同步轉播，並在CHZZK與NAVER APP全球線上直播。

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王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...