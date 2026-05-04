韓國年度盛事《第62屆百想藝術大賞》將於5月8日在首爾三成洞的COEX D Hall盛大舉行，典禮的正式入圍名單已全數公布。其中最引人注目的是，演員夫妻檔玄彬、孫藝真這次分別以影集《韓國製造》、電影《徵人啟弒》入圍視帝及影后，有望繼去年的青龍獎後再度同台。
玄彬與孫藝真在今年的百想中，再度雙雙入圍獎項。孫藝真再以《徵人啟弒》入圍影后、玄彬則以影集《韓國製造》入圍視帝，是否會再度同台，也是外界的焦點之一。孫藝真與玄彬結婚後一度淡出幕前，直到去年兩人才恢復各自的演藝工作，並在去年分別以電影《徵人啟弒》、《哈爾濱》雙雙斬獲青龍獎影后、影帝寶座，夫妻倆也大方在典禮放閃，成為典禮當晚最大亮點。
玄彬、孫藝珍能否再雙雙獲獎？入圍名單堪稱神仙打架
由於這次入圍者都非常強勢，就算誰獲獎都不意外，玄彬與孫藝真夫妻倆這次能否像上次一樣雙雙獲獎，也讓外界猜測不斷。在視帝方面，除了玄彬外，實力派演員池晟以《法官李漢英》入圍、還有老戲骨柳承龍的《金部長的夢想人生》、以及偶像轉型成功的李俊昊、朴珍榮，也分別以《颱風商社》、《未知的首爾》入圍，超狂名單堪稱神仙打架。
影后方面也不落人後，孫藝真這次將對上資深老戲骨李慧英的《聖母殺手》、演技派女星韓藝璃的《春夜》、童星出身高我星、文佳煐，也分別以《孔雀舞曲》、《之後的我們》爭奪本屆影后寶座，每位入圍者都來勢洶洶。
百想5月8日舉行 線上直播看這裡
2026年第62屆《百想藝術大賞》即將於5月8日登場，典禮將在台灣時間晚間6點50分於首爾三成洞COEX D廳舉行，並透過JTBC、JTBC2、JTBC4電視同步轉播，並在CHZZK與NAVER APP全球線上直播。
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由於這次入圍者都非常強勢，就算誰獲獎都不意外，玄彬與孫藝真夫妻倆這次能否像上次一樣雙雙獲獎，也讓外界猜測不斷。在視帝方面，除了玄彬外，實力派演員池晟以《法官李漢英》入圍、還有老戲骨柳承龍的《金部長的夢想人生》、以及偶像轉型成功的李俊昊、朴珍榮，也分別以《颱風商社》、《未知的首爾》入圍，超狂名單堪稱神仙打架。
影后方面也不落人後，孫藝真這次將對上資深老戲骨李慧英的《聖母殺手》、演技派女星韓藝璃的《春夜》、童星出身高我星、文佳煐，也分別以《孔雀舞曲》、《之後的我們》爭奪本屆影后寶座，每位入圍者都來勢洶洶。
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2026年第62屆《百想藝術大賞》即將於5月8日登場，典禮將在台灣時間晚間6點50分於首爾三成洞COEX D廳舉行，並透過JTBC、JTBC2、JTBC4電視同步轉播，並在CHZZK與NAVER APP全球線上直播。