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▲謝金燕曬出自己身著警察套裝表演照片，馬甲線、大長腿辣瘋粉絲。（圖／IG@jeanniehsieh___bbb）

「姐姐」謝金燕以高度自律的身材管理聞名，雖然已經51歲，每次現身都還是能靠馬甲線、大長腿辣翻全場，今（3）日她在社群曬出自己演出的照片，只見她穿著警察套裝，短版制服上衣搭配百褶裙讓粉絲全看傻，直呼：「拜託逮捕我！」謝金燕今日在IG曬出一系列「女警照」，並寫下「上次扮演女警還是2013的姐姐專輯，2026我想當飛天小女警」，照片中她頭戴著警察帽子、身穿短版警察制服造型上衣、迷你百褶短裙，火辣馬甲線和超細大長腿一覽無遺，就像當代韓國女偶像一般，看起來完全不像年過50歲。謝金燕照片曝光後，瞬間吸引大批網友留言，「拜託下次還想再看到女警姐姐，現場看到超辣」、「我已經高舉雙手等超正女警來逮捕我」、「警界之花～非姐莫屬」、「要瘋！！！姐姐逮捕我好嗎」、「被女神警察抓！我也願意」、「該不會這次扮女警也有專輯。」事實上，51歲的謝金燕常常因為好身材而引發討論，尤其是一雙大長腿，更是讓大家超羨慕，大讚她根本是少女，再次印證她「凍齡女神」的地位，面對外界驚嘆，她曾坦言，螢光幕前的光鮮亮麗背後是長期累積的努力，她直白寫下：「你看到的是腿，我付出的是汗！」是付出了長時間的忍耐與自我要求，才換來如今的完美體態。