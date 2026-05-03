皮克敏手遊《Pikmin Bloom》與嘉義藝術節合作，勞動節連假嘉義公園擠滿玩家，還爆出不少爭議，而為了遊戲瘋狂的不只台灣人，韓國首爾5月開啟的「寶可夢超級慶典」，聖水洞咖啡街附近湧進4萬人，排隊領特典的民眾看不見盡頭，警方甚至出於安全考量，和主辦單位協議暫時挺只相關活動。
嘉義市5月1日起推出嘉義藝術節結合皮克敏《Pikmin Bloom》活動，吸引大批玩家朝聖，中途不斷發生贈品不夠發、YouBike 被借光等爭議，引發現場與網路抗議聲浪，讓勞動節連假多了許多火氣。
韓國首爾在同時間則是展開為期一個月的「寶可夢」系列活動，特別在聖水洞設置了「Pokémon Secret Forest」、「百變怪遊樂場」等主題空間，把城市變成遊樂場的改難，還舉辦集章兌換贈品的「Stamp Rally」活動，吸引大批粉絲參與。
寶可夢慶典前一晚，就有上千名瘋狂的玩家在街上排隊，太陽升起後人潮更是瘋狂湧入，街道能承受的量能逐漸達到上限，民眾也紛紛在社群平台更新「地鐵擠到無法行走」、「警方到場維持秩序」等狀況，從空拍圖也能看見，聖水洞咖啡街周遭滿滿都是人頭，幾乎沒有空地。
除了社群反應外，首爾當地警方也在5月1日上午10點30分起接獲多起通報，截至中午12點，聖水洞咖啡街一帶已聚集約4萬人，隨後警方和市府溝通後，要求主辦單位中止活動，關閉主題區入口，最受矚目的「鯉魚王」特典卡也取消現場發放，但也間接導致長時間排隊的民眾情緒不滿，現場不斷出現爭執聲。
皮克敏近日在台灣掀起風潮，但寶可夢其實才是全民瘋手遊的開始，《Pokémon GO》2016年發行後，掀起一股前所未見的狂熱，當年一出現罕見寶可夢蹤跡，路上就會擠滿要抓寶的人潮，和本次韓國首爾有異曲同工之妙。
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寶可夢慶典前一晚，就有上千名瘋狂的玩家在街上排隊，太陽升起後人潮更是瘋狂湧入，街道能承受的量能逐漸達到上限，民眾也紛紛在社群平台更新「地鐵擠到無法行走」、「警方到場維持秩序」等狀況，從空拍圖也能看見，聖水洞咖啡街周遭滿滿都是人頭，幾乎沒有空地。
皮克敏近日在台灣掀起風潮，但寶可夢其實才是全民瘋手遊的開始，《Pokémon GO》2016年發行後，掀起一股前所未見的狂熱，當年一出現罕見寶可夢蹤跡，路上就會擠滿要抓寶的人潮，和本次韓國首爾有異曲同工之妙。