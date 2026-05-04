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立夏由來是什麼？

▲立夏是二十四節氣中的第七個節氣，約落在每年國曆5月5至7日間，太陽到達黃經45度時即為立夏。（圖／記者張志浩攝）

2026立夏「4生肖」運勢亮紅燈！命理師示警：恐有血光之災

▲立夏到來氣溫上升，使人的情緒容易煩躁上火，甚至食慾下降，4生肖「豬、蛇、猴、虎」要特別留意健康。（圖／取自photoAC）

立夏「食衣住行育樂」開運法速看！養生吃法必學

🟡「食」

▲苦瓜具有清熱祛心火、明目解毒、補氣益精、止渴消暑等效果。（圖／取自pixabay）

「衣」

🟡「住」

▲建議民眾「早睡早起」，利用子午覺調整精神，可於晚上23時到凌晨1點、中午11時至下午13時適合稍作休息。。（圖／取自unsplash）

🟡「行」

🟡「育」

🟡「樂」

▲立夏因天氣燥熱，情緒易受影響，應適時調整心境，避免抑鬱或暴怒。（圖／取自unsplash）

2026年節氣立夏將於明（5）日到來，立夏標誌著夏天的開始，也是萬物生長從萌芽轉向蓬勃生長的時期。，帶領讀者一文速懂立夏來了要幹嘛。立夏是二十四節氣中的第七個節氣，約落在每年國曆5月5至7日間，太陽到達黃經45度時即為立夏。立夏象徵夏季的開始、萬物至此繁茂生長，氣溫明顯升高，雷雨增多，農作物進入生長的旺季。楊登嵙表示，立夏到來氣溫上升，使人的情緒容易煩躁上火，甚至食慾下降，提醒進入立夏後，4生肖「豬、蛇、猴、虎」要特別留意健康，避免暴飲暴食與油膩食品，以防因腸胃受損引發各種疾病，亦要慎防血光之災，不宜參與危險活動與注意交通安全。立夏時節屬於肝氣漸弱、心氣漸強，飲食應以偏酸為原則，透過補腎來助肝，並強化胃腸功能，以抵禦接下來暑氣的侵襲，民眾也可在家自製醃嫩薑，既能暖胃又不易上火。此時適合多吃節令時蔬與鮮果，以蘋果、檸檬、番茄等涼性或溫性水果為佳，並應避免食用冰鎮水果；非時令蔬果也不宜過量，以維護腸胃健康。飲食上則應以清淡、少鹽、少油的烹調方式為主，減輕身體負擔。立夏之後血熱較盛，氣虛血熱容易影響消化功能，因此每餐不宜過飽，應保留胃部足夠蠕動空間，可適度攝取具有益氣祛暑、養陰清心作用的食物，例如：苦瓜具有清熱祛心火、明目解毒、補氣益精、止渴消暑等效果。綠豆可清熱解毒、調補腸胃、補益元氣，並通十二經脈，適合體質燥熱、易昏沉或頭重腳輕者食用。中醫認為苦味入心，蓮子心具有良好降心火作用，適合容易口舌生瘡者，亦有助睡眠，但因性質苦寒，不宜長期服用。「色赤入心」，紅色食物有助養心，如紅豆湯、胡蘿蔔鳳梨汁，皆為夏季良好養身飲品。立夏代表夏天的到來，但因早晚氣溫仍較低，日夜溫差大，穿衣上宜採洋蔥式穿法，方便早晚添衣。楊登嵙也建議民眾「早睡早起」，利用子午覺調整精神，可於晚上23時到凌晨1點、中午11時至下午13時適合稍作休息。同時也提醒民眾注意天氣變熱後「濕氣」所引發的皮膚疾病或香港腳等，可透過保持乾燥、乾爽的衛生習慣預防。楊登嵙教授引述《黃帝內經》應「夜臥早起，無厭於日」，建議適度晚睡，但仍要早起活動，不宜因太陽太強烈而不外出，只要做好防曬，多吸收陽光的能量，以此涵養陽氣。立夏正是養心關鍵期，「汗為心之液」，若夏季過度流汗，容易導致精神與體力疲乏，因此補充水分極為重要。養生同時需「能動能靜」：「動」是為了將秋冬累積的陰氣排出，建議可至山邊、海邊運動流汗，但以適度為原則；「靜」則強調早睡早起與靜養，避免運動後大汗淋漓，因「汗出傷陽」，反而耗損體能。立夏因天氣燥熱，情緒易受影響，應適時調整心境，避免抑鬱或暴怒，養生重點在於「戒怒戒躁」，忌大喜大怒，保持心境安定、情志開朗、心情愉快與安閑自適，並維持笑口常開。若心情煩悶，也應適度疏導情緒，使體內紊亂氣機得以宣洩平和，如同在自然中舒展身心一般。當氣機順暢轉化為能量時，身心自然舒展安定，也更容易進入靜心狀態，達到「夏養心、心入靜」的理想境界。