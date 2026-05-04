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▲GD在20年前就穿過這件歧視黑人的白色背心，這次在澳門開唱重穿，網友認為他在歧視黑人。（圖／小紅書）

GD演出服裝歧視黑人 20年前就穿過

韓流天王G-Dragon（GD、權志龍）2日在澳門出席拼盤演唱會《K-SPARK》，台下出現粉絲扛凳子往前衝，擋住後排觀眾視線因此互毆的鬧劇；GD的表演服裝因有黑人圖案以及RONNY EEN GEILE NEGER JONGEN的字眼，網友認為他在歧視黑人，還發現GD在20年前就穿過一樣的衣服，眾人怒批沒禮貌，GD的公司Galaxy Corporation稍早發聲明道歉：「針對5月2日在澳門K-SPARK活動中，藝人表演服裝上出現不當文字一事，我們在此致上最誠摯的歉意。」保證會全面檢討整個機制流程。GD在演唱會上穿著白色背心，上面有黑人的肖像，後面的字為「RONNY EEN GEILE NEGER JONGEN」，NEGER是黑鬼，英語中的專門冒犯黑人的種族歧視詞語；GEILE則是色、性方面的意思；粉絲更發現他在20年前就穿過一樣的衣服，「讓人覺得無法接受，甚至噁心的是，這個帶有種族歧視意味的人，早在20年前就穿過同一件衣服，當時也已經被罵到不行、該承受的輿論都承受過了，但他卻始終沒有出來道歉，結果到了2026年這個年份，竟然又再次穿上，媒體甚至一片安靜！」「GD歧視黑人」的討論因此在社群炸鍋，GD沒有逃避而是認錯，稍早他的公司Galaxy Corporation發文道歉，深刻體會到文化敏感度低，未來會強化審核流程與造型機制，「藝人表演服裝上出現不當文字一事，我們在此致上最誠摯的歉意」。除了台上有GD歧視黑人的爭議，，因為有粉絲拿凳子衝到前面，讓花大錢的錢前排粉絲不爽，動物大遷徙使現場一陣混亂，台上藝人在唱歌，台下粉絲在互毆打架扯頭髮，畫面也是鬧到社群熱烈討論。你好，這裡是Galaxy Corporation。針對5月2日在澳門K-SPARK活動中，藝人表演服裝上出現不當文字一事，我們在此致上最誠摯的歉意。這次事件再次讓我們深刻意識到文化敏感度與審查責任的重要性。未來我們將全面檢討並強化內部審核與確認流程，包含造型與相關作業機制，並以更高標準來面對全球應有的尊重與責任。我們也會以更審慎、更負責任的態度處理所有與藝人相關的活動，確保來自世界各地粉絲的多元文化背景與價值都能被尊重。再次對於此次事件造成的不適與失望，向所有人致上誠摯的歉意。謝謝。