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先前北京政府以經濟手段施壓，非洲三國拒絕台灣專機飛越領空，出訪行程被迫延宕；如今，總統賴清德採取「先抵達、後宣布」的策略，成功降落友邦史瓦帝尼，讓許多人大感意外。對此，旅美學者翁履中指出，北京若直接對台灣採取報復，恐激起更強烈的反中情緒，反而替賴政府加分，因此壓力更可能轉向華府，要求美國「管控」台灣政府。翁履中表示，這不只是一次單純的出訪成功，而是不過，他也提醒，真正關鍵在於後續如何發展，外界關注賴清德返國方式是否出現「接力式外交」操作，例如透過友邦專機協助，降低中國施壓空間，但背後需要更嚴密的安全與情報協調，一旦出現漏洞，風險恐上升至國安層級。在國際層面，翁履中直言，台灣當前面臨的最大變數仍在美中關係。他點名美國總統川普與中國國家主席習近平的互動，將左右後續局勢。如果美方公開力挺台灣，將有助其他民主國家跟進；但若華府選擇沉默，甚至將台灣議題納入談判籌碼，台灣此次展現的政治意志，可能被大國博弈所稀釋甚至消耗。他強調，台灣長期面對中國壓力已具備一定適應力，但真正棘手的是美國態度的變化，從歷史經驗來看，台灣真正最難處理的，往往不是中國的強硬，而是美國要求台灣收斂。翁履中認為，賴清德此次出訪，既是一次外交突破，也是一次高風險布局。台灣用行動證明，自己不是只能被動等待安排的棋子；但國際社會，尤其是川普政府接下來究竟會把台灣視為值得尊敬，具有主體性的棋手，還是視為讓美中關係更加複雜的麻煩製造者，很快就會見分曉。台灣已經出牌，但牌局遠未結束。兩岸關係和美中台互動方式真正的洗牌，才剛要開始。