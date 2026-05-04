南韓SM娛樂旗下女團aespa確定攻上台北大巨蛋，主辦單位Live Nation Taiwan 理想國今（4）日公布票價座位圖，總計有VIP套票7880元、6880元、5880元、4880元、3880元、2880元以及身障優惠票3440元、2940元、2440元、1940元等，分成3個階段開賣：Weverse預售、三星星粉保留席、一般販售，只在tixCraft拓元售票系統販售，「粉絲優先買」已可至Weverse登記。
📌aespa大巨蛋售票資訊：
活動時間：2026年8月11日（二）18:30
活動地點：台北大巨蛋
售票系統：tixCraft拓元售票系統
購票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_aespa
活動票價：VIP套票／7880元
一般票／6880元、5880元、4880元、3880元、2880元
身障優惠票／3440元、2940元、2440元、1940元
售票時間：
➤Weverse優先購票登記（登記頁面）
2026年5月4日（一）11:00 - 5月6日（三）11:00
➤Weverse預售
2026年5月16日（六）11:00 - 23:59
➤全面開賣
2026年5月17日（日）11:00
➤三星星粉獨享Samsung Fan Club（保留席次專區）
2026年5月17日（日）11:00 - 5月19日（二）11:00
▲VIP套票內容：演前Soundcheck、VIP 紀念吊牌與掛繩一組、VIP專屬禮，完整詳情請至拓元售票頁面
aespa新巡演8月開跑 台灣是海外第一場
台北大巨蛋自2024年落成後，除了有棒球賽事，也開始有歌手舉辦演唱會，周杰倫、張惠妹、少女時代太妍燈曾在此開唱過，而aespa是繼i-dle、TWICE之後，第3組登上台北大巨蛋舉辦專場演出的女團。
aespa這次的新巡演《2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : æ》，將從2026年8月開始一路舉辦到2027年2月，根據海報公開的行程，會先從8月7日至8日首爾場揭開序幕，接著於11日來到台北開唱，9月至10月則將巡演巴西聖保羅、智利聖地牙哥、墨西哥聖米格爾德阿連德、墨西哥城，以及加拿大哈密爾頓、美國艾爾蒙地、華盛頓特區、亞特蘭大、邁阿密、達拉斯、洛杉磯、奧克蘭、西雅圖、溫哥華等北美與南美主要城市。
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活動時間：2026年8月11日（二）18:30
活動地點：台北大巨蛋
售票系統：tixCraft拓元售票系統
購票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_aespa
活動票價：VIP套票／7880元
一般票／6880元、5880元、4880元、3880元、2880元
身障優惠票／3440元、2940元、2440元、1940元
售票時間：
➤Weverse優先購票登記（登記頁面）
2026年5月4日（一）11:00 - 5月6日（三）11:00
➤Weverse預售
2026年5月16日（六）11:00 - 23:59
➤全面開賣
2026年5月17日（日）11:00
➤三星星粉獨享Samsung Fan Club（保留席次專區）
2026年5月17日（日）11:00 - 5月19日（二）11:00
▲VIP套票內容：演前Soundcheck、VIP 紀念吊牌與掛繩一組、VIP專屬禮，完整詳情請至拓元售票頁面
aespa新巡演8月開跑 台灣是海外第一場
台北大巨蛋自2024年落成後，除了有棒球賽事，也開始有歌手舉辦演唱會，周杰倫、張惠妹、少女時代太妍燈曾在此開唱過，而aespa是繼i-dle、TWICE之後，第3組登上台北大巨蛋舉辦專場演出的女團。
aespa這次的新巡演《2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : æ》，將從2026年8月開始一路舉辦到2027年2月，根據海報公開的行程，會先從8月7日至8日首爾場揭開序幕，接著於11日來到台北開唱，9月至10月則將巡演巴西聖保羅、智利聖地牙哥、墨西哥聖米格爾德阿連德、墨西哥城，以及加拿大哈密爾頓、美國艾爾蒙地、華盛頓特區、亞特蘭大、邁阿密、達拉斯、洛杉磯、奧克蘭、西雅圖、溫哥華等北美與南美主要城市。