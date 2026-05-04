台北市近期爆發「安鼠之亂」，多個地區接連出現地溝鼠蹤跡，甚至連交通樞紐周邊也被民眾目擊，引發對公共衛生與市政管理的高度關注。隨著事件持續延燒，外界開始將焦點轉向台北市長蔣萬安的治理能力，要求市府提出更具體的對策。對此，「台派女神」徐閉忍不住開酸，陳佩琪怎麼不敢說兩句「先生當市長時，台北市都沒有老鼠問題」？ 我是廣告 請繼續往下閱讀 事件在網路上迅速發酵，有網友在社群平台Threads標記前總統、前台北市長陳水扁，詢問過去如何處理鼠患問題，甚至直言如今「連台北車站都有老鼠」；沒想到釣出陳水扁本人親自回應，反問：「這麼簡單的事，不是現任市長要處理的嗎？為什麼要前市長教？」迅速引爆討論，吸引逾4.5萬網友按讚。 隨著話題延伸，「台派女神」徐閉也加入戰局，在社群上發文開酸：「我就ven（問），平常英明神武、話最多、全世界他最聰明的柯文哲，怎麼不敢就鼠患問題出來嘴萬安，順便分享一下他當8年市長怎麼處理老鼠？柯文哲你還好嗎？連陳水扁都被問到這題了耶！」 相關新聞 鼠患失控擴散？新北7旬翁染漢他病毒 侯友宜緊急回應了北京炸鍋要報復了？賴清德突圍訪非 學者曝下一刀恐砍向這挺8000億軍購被打成「叛徒」？媒體人酸藍陷死局：怪不了別人賴清德逆襲訪非！學者曝習近平「失算1點」：反讓台灣聲名大噪 林翊涵編輯記者新聞絕不僅是事件的簡單記錄，更是推動公共討論、連結社會脈絡不可或缺的橋樑。多年來，我深耕於時事脈動、政策解析與多元社會議題，而在內容呈現上，我堅持以「讀者體驗」為優先，將複雜、艱澀的內容，轉化為大眾能...作品集 徐閉柯文哲陳佩琪蔣萬安陳水扁黃國昌安鼠之亂鼠患