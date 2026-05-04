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軍購案卡關至今長達數月之久，立法院長韓國瑜先前曾表態支持「8000億」版本，然而國民黨上週召開內部會議討論仍未取得共識，甚至鬧出「開除黨籍」風波，至於國民黨主席鄭麗文則始終堅持「3800億+N」版本，更強調黨內持不同意見者僅為少數人。對此，力挺軍購案的媒體人黃暐瀚直言，軍購失據、自陷兩難。藍營的矛盾，來自於自己，絲毫怪不了別人。黃暐瀚表示，從一開始賴總統跟行政院於去年11月底提出「400億美金國防特別條例」的時候，國民黨中央就沒有用「積極審慎」的態度去面對，但並非指每一位藍營大咖政治人物。他認為，如果「積極」，就不會把案子直接擋在「程序委員會」，連排都不排；如果「審慎」，就不會一邊缺席國防部的機密會議，一邊又隨口對社會強調「要買什麼沒人知道，不明不白」，更不可能連「條例案」與「預算案」都故意不說清楚，讓支持者誤以爲這半年的杯葛，都是為了「阻止民進黨貪污」。黃暐瀚續指，其結果，就是讓「藍營支持者」在過去半年形成了「堅定反對的態度」，以至於當後續出現多名「藍營大咖」居然同意「8000億版本」的時候，反被藍營支持者當成「叛徒」，欲除之而後快。問題的根本不在「人」，而在於對「事」的本質認知是否正確。黃暐瀚強調，如果「軍購」真的只是為了「討好美國」，而不是「保衛台灣」？那不要說1.25兆或8000億，應該連一毛錢都不給過才對，何必浪費錢？軍購失據、自陷兩難。藍營的矛盾，來自於自己，絲毫怪不了別人。