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中共先前為阻撓總統賴清德出訪，逼迫非洲3國拒絕台灣專機飛越領空；不過，5月一開局便傳來好消息，賴清德成功突破北京封鎖，2日抵達友邦史瓦帝尼展開國是訪問，此舉引來對岸氣得跳腳，痛罵是「偷渡式外交」。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽指出，習近平為了阻止台灣，反而令台灣在非洲聲名大噪，這點是習近平失算了。沈榮欽表示，雖然鄭麗文從「鄭習會」中獲益甚多，不過中共其實並不在乎鄭麗文本人，所以才會在她訪中期間宣布軍演，但是鄭麗文的確非常稱職扮演代理人的角色，從一中沒有各表、軍購預算、到希望川普反對台獨，在國際和台灣內部，都給予民進黨政府相當的壓力。沈榮欽續指，至於民眾黨，北市議員參選人許甫聽聞賴總統順利出訪後，第一時間為中共卸責，表示賴總統出訪受阻「不該全推中共打壓」、「不過是阿Q式精神勝利法」，只會讓民眾黨身價下跌，成為免費側翼。如同李四川不需要事前承諾，黃國昌就會不顧一切的衝出去撕咬民進黨，出事還可以切割，既然有人願意賤賣自己，李四川又何必先給出黃國昌念茲在茲的副市長呢？「習近平失算的一點是，台灣卻因此在非洲聲名大噪。」沈榮欽提到，先是非洲3國將飛航許可「武器化」引發媒體關注，賴總統搭乘史瓦帝尼專機依舊出訪，更因此成為國際焦點。與此同時，中國阻止台灣赴尚比亞參加全球數位人權大會，導致RightsCon主辦單位宣布取消會議，令網路權利聯盟（Net Rights Coalition）、國際特赦組織等133個受影響的組織，聯合發表聲明抗議。