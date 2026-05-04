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總統賴清德原訂4月出訪友邦史瓦帝尼，卻因北京從中阻撓，導致行程被迫暫停；不過本月2日傳回來好消息，我國已突破中國封鎖，成功抵達史瓦帝尼展開國是訪問。這讓對岸氣得跳腳，痛罵此舉根本是「偷渡式外交」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌嘲諷，「川習會」前夕搞這齣，北京不只緊張，對岸整個情報系統肯定都焦頭爛額。張育萌指出，如今回頭看，2週前，「總統特使」外交部長林佳龍飛往史瓦帝尼，也是驚心動魄。雖因航程改變，沒能趕上史瓦帝尼國王的登基慶典，但林佳龍仍親自出席了外賓晚宴，也就是這趟行程，兩國達成共識，一起促成台灣總統賴清德，最後搭上史瓦帝尼專機前往友邦，展開國是訪問。實際上，2年前，賴清德總統就職典禮時，史瓦帝尼國王也搭著這班專機來到台灣。接著，張育萌提到，更值得興奮的是，賴清德總統在史瓦帝尼的同時，台灣的海軍敦睦艦隊，抵達台灣在中美洲的友邦瓜地馬拉。這是旅程從大洋洲的馬紹爾，陸續航行超過2萬浬，抵達聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森、貝里斯，都是我國的重要友邦，最後睽違8年，再次訪問瓜地馬拉。張育萌表示，飛往史瓦帝尼前2天，林佳龍部長才剛跟海地駐台大使Roudy Stanley Penn共同舉杯，慶祝台灣跟海地從1956年以來，至今建交70週年。這週，巴拉圭總統Santiago Peña，也準備踏上台灣的國土，這是Peña總統第2次訪台。賴清德總統回到台灣後，幾乎沒有時間休息，5月8日週五就會以軍禮歡迎巴拉圭訪團。最後，張育萌更是狠酸，難怪北京會這麼急得跳腳，因為台灣不只突圍，還連續展現外交實力。「川習會」前夕搞這齣，北京不只緊張，對岸整個情報系統肯定都焦頭爛額。