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總統賴清德近日搭乘史王專機直飛，於2日順利抵達友邦史瓦帝尼，成功突破北京封鎖，卻引來對岸罵聲連連，痛批是「偷渡式外交」；令人詫異的是，國民黨主席鄭麗文也加入戰局，直批此舉是讓國際看笑話，更嗆聲「這種總統早日換掉」。對此，律師黃帝穎狠酸，舔中內鬼徹底現形，簡直民主之恥！「大費周章的結果到底換來什麼？讓國際看笑話！」鄭麗文今（4）日上午接受廣播節目專訪時痛批，希望國安會、總統府能好好深思，聽不進去沒關係，2028政黨輪替，就不要再繼續讓中華民國面對這樣子的困境與窘境，「這種總統就是應該早一點把他換掉，台灣才能得到安寧，中華民國才有尊嚴」。黃帝穎表示，中國外交部氣急敗壞痛批賴清德，而中國對台滲透嚴重，「鄭麗文之流」果然配合中國辱罵台灣，賴清德外交突圍如同照妖鏡，真的逼出「舔中內鬼」。台灣外交受到中國蠻橫壓迫，以干預他國航權、影響飛安方式，阻斷總統出訪史瓦帝尼行程，鄭麗文為加害者中國找藉口稱「一中」，然後譴責被害者台灣；如今總統外交突圍，鄭麗文又配合中國羞辱台灣「讓國際看笑話」。他不禁痛批，舔中內鬼「鄭麗文之流」擺明胳臂向外彎，簡直民主之恥！