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台北市鼠患爭議連環爆，《鏡週刊》今（4）日踢爆，民進黨議員林亮君疑設局誘導北市環保局投藥，一轉頭又開始操作輿論風向；面對抹黑指控，林亮君感嘆，自己身為議員積極處理，卻反遭市府「修理」。對此，政治工作者周軒也跳出來幫忙說話，他狠酸台北市長蔣萬安「將帥無能」，反倒想要解決發現問題的人。周軒表示，台北市政府想要放新聞「修理」關注雙連站附近鼠患問題的林亮君，卻不慎自己露出了馬腳。早在4月14號，林亮君在台北市議會就已經質詢過蔣萬安：「你知道台北市的老鼠問題很嚴重嗎？」看起台北市政府沒有當一回事，放全台北市米奇在街頭瘋狂開趴，然後今天就出了一篇「知情人士的獨家」說林亮君議員「設局陷害公務員」。周軒調侃，笑死人了，這番放話不就證明林亮君真的是中山區的好議員，有在做事情，而台北市政府還要議員主動打電話才要去做事情？所以蔣萬安說什麼，從今年年初一直有在執行全台北市的徹底清消，看起來也是胡扯阿，如果是這樣，還需要議員助理催台北市政府處理嗎？況且，請台北市政府來處理「投藥」，不是「亂投藥」好嗎？「將帥無能，累死三軍。」周軒痛批，蔣萬安無能，沒有策略、沒有執行力，發現自己變成市民口中的「鼠王」，急忙請底下的人出來滅火，想要解決發現問題的林亮君，這招果然很像中國阿。說到這，國民黨中山區好像沒有議員一樣，還是因為蔣萬安現在被K，所以不敢對老鼠這件事表態呢？提醒一下，雙連線形公園在台北市中山區，不存在「南鼠北送」的問題喔。